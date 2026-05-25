Υπουργείο Τουρισμού: Υπερκαλύφθηκαν οι στόχοι για την κατάρτιση 18.090 εργαζομένων μέσω του "Ελλάδα 2.0"

Το Υπουργείο Τουρισμού παρουσίασε, σε ειδική ημερίδα, τα αποτελέσματα της Δράσης 16921 «Επανειδίκευση και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων στον Τομέα του Τουρισμού», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το NextGenerationEU.

Η Δράση ολοκληρώθηκε υπερκαλύπτοντας τους αρχικούς στόχους, προσφέροντας σύγχρονη κατάρτιση και πιστοποίηση σε 18.090 εργαζόμενους και ανέργους του τουριστικού κλάδου, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 250 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και εξετάσεων.

Κύρια αποτελέσματα της Δράσης

· 18.090 ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα.

· 96,6% ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης.

· 22,6 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν συνολικά ως επίδομα κατάρτισης.

· 1.131 τμήματα κατάρτισης σε όλη τη χώρα.

· 167 πάροχοι κατάρτισης συμμετείχαν στην υλοποίηση.

· Πάνω από 40.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες – διπλάσιες από τις διαθέσιμες θέσεις.

Δηλώσεις

Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

«Η Δράση αυτή απέδειξε τη μεγάλη σημασία της επένδυσης στις δεξιότητες. Τα αποτελέσματα είναι χειροπιαστά και δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον. Είναι κρίσιμο τέτοιες πρωτοβουλίες να μην αποτελούν μεμονωμένα προγράμματα, αλλά να εντάσσονται στον κεντρικό κορμό της πολιτικής μας για τον τουρισμό και το ανθρώπινο δυναμικό του.»

Υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή

«Η επανειδίκευση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων δεν σταματούν εδώ. Η Δράση 16921 αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος δια βίου μάθησης, που στόχο έχει να κρατήσει τον Έλληνα επαγγελματία του τουρισμού ανταγωνιστικό και έτοιμο για τις προκλήσεις της νέας εποχής.»

Ελένη Νικολάου, Διευθύντρια Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Η κα. Νικολάου, επικεφαλής της ομάδας εργασίας, υπογράμμισε ότι η Δράση «υπερκάλυψε κάθε προσδοκία», αναδεικνύοντας την ανάγκη της αγοράς για συνεχή κατάρτιση και εξειδίκευση.

Πανελλαδική εμβέλεια – Κορυφαίες ειδικότητες

Η Δράση είχε ισχυρή γεωγραφική διασπορά, με την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Η ειδικότητα «Υπηρεσίες υποδοχής & ψηφιακές δεξιότητες» αποτέλεσε την κορυφαία επιλογή σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες, ενώ στην Ήπειρο κυριάρχησε ο «Επισιτισμός & ασφάλεια τροφίμων».

Ένα πρότυπο αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων

Η υλοποίηση της Δράσης 16921 αποτελεί υπόδειγμα απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με υψηλή συμμετοχή, άρτια οργάνωση και εντυπωσιακά αποτελέσματα πιστοποίησης.

Το Υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει να επενδύει στη δια βίου μάθηση και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού.

