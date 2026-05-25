Καύσιμα 2026: Έρχονται αποφάσεις για νέο Fuel Pass και παράταση επιδότησης

Έρχονται νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Οι αποφάσεις για το νέο Fuel Pass και το πετρέλαιο κίνησης.

Στην άμεση λήψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προκειμένου να αναχαιτιστεί το αυξημένο κόστος των μετακινήσεων προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο, βάζοντας μπροστά το σχέδιο για διπλή παρέμβαση στην αντλία. Με τις πιέσεις που ασκούνται στα νοικοκυριά και τον επιχειρηματικό κόσμο να εντείνονται εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης στις τιμές της ενέργειας, τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να είναι καθοριστικά για την ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων ύψους 200 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προορίζονται για έκτακτα μέτρα ανακούφισης των πιο ευάλωτων οικονομικά πολιτών.

Fuel Pass 2026 για Ιούνιο-Ιούλιο

Η συνεχιζόμενη επιβάρυνση στα πρατήρια έχει θέσει στο επίκεντρο των κυβερνητικών συζητήσεων τον σχεδιασμό για ένα ακόμη Fuel Pass, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της έκπτωσης των 20 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, προσφέροντας μια νέα ανάσα σε ιδιώτες και επαγγελματίες.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, το δημοσιονομικό βάρος για τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για έναν επιπλέον μήνα ανέρχεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αν προκριθεί η λύση της επαναφοράς του Fuel Pass με χρονικό ορίζοντα διμήνου, εκτιμάται ότι το ποσό μπορεί να σκαρφαλώσει στα 130 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια εξέλιξη, στην περίπτωση που υλοποιηθούν στο ακέραιο και τα δύο μέτρα, θα σήμαινε τη σχεδόν ολοκληρωτική απορρόφηση του αποθέματος των 200 εκατ. ευρώ που έχει κρατηθεί.

Αρμόδιες πηγές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός ενδέχεται να έχει πιο περιορισμένο χαρακτήρα, ιδίως σε ό,τι αφορά τους όρους του νέου Fuel Pass, με σκοπό να μην εξαντληθούν οι δημοσιονομικές εφεδρείες ενόψει των εξαγγελιών στη ΔΕΘ και ενός δύσκολου φθινοπώρου για την ελληνική οικονομία.

Από την πρώτη φάση του προγράμματος προκύπτει άλλωστε ότι ποσό της τάξης των 17 εκατ. ευρώ έμεινε στα κρατικά ταμεία ως αδιάθετο. Αυτό συνέβη επειδή κοντά στους 390.000 δυνητικούς δικαιούχους δεν προχώρησαν στην υποβολή της σχετικής αίτησης, αν και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο από την περίοδο του Πάσχα και έπειτα.

Αξιοσημείωτο είναι συγχρόνως το γεγονός ότι περίπου 1,6 εκατομμύρια καταναλωτές προτίμησαν την κατάθεση των χρημάτων απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, παρότι η συγκεκριμένη μέθοδος συνεπαγόταν μικρότερη οικονομική ενίσχυση συγκριτικά με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας καυσίμων στο κινητό.

Εκτιμάται πως μεγάλο τμήμα των δικαιούχων αξιοποίησε τα συγκεκριμένα κεφάλαια όχι αποκλειστικά για την αγορά καυσίμων, αλλά για να καλύψει άλλες τρέχουσες ανάγκες της καθημερινότητας, καθώς η ακρίβεια σε είδη διατροφής και κόστη στέγασης πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι οριστικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν πριν εκπνεύσει η εβδομάδα, έτσι ώστε το νέο πλέγμα προστασίας να τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του επόμενου μήνα.

