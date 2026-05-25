Κρήτη: Δύο τροχαία ατυχήματα με τραυματισμούς σε Ηράκλειο και Χανιά

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Κρήτης μετά από δύο τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν με μικρή χρονική διαφορά σε Ηράκλειο και Χανιά, προκαλώντας την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Τροχαίο με ελαφρύ τραυματισμό στη Λεωφόρο Ικάρου





Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ικάρου στο Ηράκλειο, με τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 49χρονου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Καραμπόλα τριών οχημάτων με τραυματία τουρίστα στα Χανιά





Λίγη ώρα αργότερα, νέο τροχαίο ατύχημα προκάλεσε αναστάτωση στα Χανιά, αυτή τη φορά στην οδό Ακρωτηρίου. Στο συμβάν ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα, τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από την καραμπόλα τραυματίστηκε ένα ζευγάρι. (51 ετών η γυναίκα και 58 ετών ο άνδρας) που επέβαιναν στα οχήματα που ενεπλάκησαν. Διασώστες του ΕΚΑΒ τους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις.

Λόγω των ατυχημάτων προκλήθηκε προσωρινή κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο σημεία, με τους άνδρες της Τροχαίας να ρυθμίζουν την κίνηση των οχημάτων και να διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια των συμβάντων.

