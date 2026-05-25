Σκωτία: Αγνοούνται δύο περιπατητές

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Σκωτία, καθώς δύο περιπατητές αγνοούνται στα Χάιλαντς, με τις έρευνες για τον εντοπισμό τους να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Τα δύο άτομα εξαφανίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές.

Ο 60χρονος Τίμοθι Ρόσερ, εθεάθη τελευταία φορά αφού έφυγε από το ξενοδοχείο του στο Εδιμβούργο πριν οδηγήσει στην περιοχή Γκλένκο, ενώ ο 36χρονος Άνταμ Τσάλμερς αναφέρθηκε ως αγνοούμενος ενώ έκανε πεζοπορία στην οροσειρά Μπεν Λόουερς.

Το μαύρο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο MG του Ρόσερ, εντοπίστηκε την Τρίτη (19/5). Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έκανε check-in στα ξενοδοχεία όπου είχε κάνει κράτηση στην περιοχή και ήταν ασυνήθιστο γι’ αυτόν να μην επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Ο επιθεωρητής Ντάνιελ Τζακ δήλωσε: «Η οικογένεια και οι αστυνομικοί ανησυχούν για την τύχη του και οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται».

