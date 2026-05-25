ΔΥΠΑ: Την Τρίτη 26/5 λήγουν οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Ανοιχτή έως αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου και ώρα 23:59, θα παραμείνει η πλατφόρμα της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων 2026, που αφορά συνολικά 70.000 επιταγές διαμονής για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών.

Πότε θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα



Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ για παιδιά με αναπηρία άνω του 50% η διάρκεια επεκτείνεται έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Η μέγιστη διάρκεια φιλοξενίας ανέρχεται σε 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών άφιξης και αναχώρησης.

Ωστόσο, στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και σε κατασκηνώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις



Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr με χρήση κωδικών TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν μέσω της υπηρεσίας:





Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια παιδιών που είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,



ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας της ΔΥΠΑ,



εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες.



Για τους ανέργους ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών.

Πώς γίνεται η επιλογή



Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται μέσω μοριοδότησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως:

αναπηρία,



μονογονεϊκή οικογένεια,



αριθμός τέκνων,



οικογενειακό εισόδημα,



πρώτη συμμετοχή ή μη συμμετοχή σε προηγούμενα προγράμματα.



Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τι ισχύει για την επιδότηση



Οι δικαιούχοι λαμβάνουν ηλεκτρονική επιταγή διαμονής, μέσω της οποίας καλύπτεται η φιλοξενία των παιδιών σε κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι λαμβάνουν αντίστοιχη επιδότηση από άλλον φορέα για το ίδιο έτος.

