Μαστροκώστα: Η Βικτώρια Δέλλα σε ανακοίνωση για την κηδεία της

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά από μάχη της με τον καρκίνο. Η κόρη της, Βικτώρια, προχώρησε ανακοίνωση για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μητέρας της

«Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά» έγραψε χαρακτηριστικά

