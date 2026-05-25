Η Ζιζέλ Πελικό είναι ερωτευμένη

Η Ζιζέλ Πελικό μίλησε δημόσια για τη ζωή της μετά την πολύκροτη υπόθεση κακοποίησης που συγκλόνισε τη Γαλλία, αποκαλύπτοντας πως κατάφερε να ερωτευτεί ξανά και να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο, παρά το τραύμα που κουβαλά από τα εγκλήματα του πρώην συζύγου της, Ντομινίκ Πελικό.

Η 73χρονη συμμετείχε το Σάββατο στο Hay Festival, όπου παρουσίασε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Ένας ύμνος στη ζωή» και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της διαδρομή μετά τον εφιάλτη που βίωσε.

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η γνωριμία της με τον σύντροφό της, Ζαν-Λουπ Αγοπιάν, ήρθε σε μια περίοδο που δεν περίμενε να ξαναζήσει τον έρωτα.

«Δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά», είπε, σημειώνοντας πως «μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία».

Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό είχε προκαλέσει σοκ στη γαλλική κοινωνία, καθώς ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης αφού αποκαλύφθηκε ότι τη νάρκωνε επί σειρά ετών και καλούσε αγνώστους να τη βιάζουν ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης στην Ουαλία, η ίδια τόνισε ότι η ιστορία της ξεπερνά το προσωπικό επίπεδο και αφορά συνολικά τη βία κατά των γυναικών.

«Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά κατάλαβα ότι ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνία πρέπει να «ξυπνήσει» απέναντι σε ένα φαινόμενο που, όπως είπε, «ξεπερνά σύνορα και κοινωνίες».

Παρά τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε, η Ζιζέλ Πελικό εμφανίστηκε αισιόδοξη για το μέλλον, σημειώνοντας ότι άνδρες και γυναίκες μπορούν να συνυπάρχουν με σεβασμό και αρμονία, αρκεί – όπως είπε – να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία.

Στην ίδια εκδήλωση, περιέγραψε ως «θαύμα» το γεγονός ότι βρίσκεται σήμερα ζωντανή και μπορεί να μιλά δημόσια, εξηγώντας πως οι ουσίες που της χορηγούσε ο πρώην σύζυγός της ήταν τόσο ισχυρές που ακόμη αναρωτιέται πώς άντεξε ο οργανισμός της επί τόσα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δύσκολη απόφαση να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε σκληρές επιθέσεις και προσπάθειες δημόσιας ταπείνωσης από την πλευρά των κατηγορουμένων και των δικηγόρων τους.

