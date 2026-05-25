Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες

Ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος στην Κρήτη εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI.







Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.

Εκτός από τον αντιδήμαρχο, έχουν συλληφθεί ακόμη 19 άτομα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν ψευδείς δηλώσεις για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων.



Οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση, και έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέλφια λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν τις απαιτούμενες κινήσεις.

Η ζημιά ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εστιάστηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κ.Υ.ΔΤο παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

