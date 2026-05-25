Το Ηράκλειο "μάγεψε" την Αθήνα με κρητικές γεύσεις και παράδοση στην πλατεία Συντάγματος (εικόνες)

Με ιδιαίτερη επιτυχία συμμετείχε ο Δήμος Ηρακλείου στο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Ημέρες Πολιτισμού και Γαστρονομίας» που πραγματοποιείται 23-27 Μαΐου, στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, προβάλλοντας τον γαστρονομικό, πολιτιστικό και τουριστικό πλούτο του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Αντιδημαρχία Διοίκησης & Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου πραγματοποίησε ένα ξεχωριστό γαστρονομικό event το Σάββατο 23/5 το απόγευμα και την Κυριακή 24/5 το μεσημέρι, προσφέροντας την ευκαιρία σε πλήθος επισκεπτών να γνωρίσει αυθεντικές γεύσεις της κρητικής διατροφής μέσα από ζωντανές μαγειρικές παρουσιάσεις.

Διακεκριμένοι chefs της Ολυμπιακής Γαστρονομικής Ομάδας δημιούργησαν παραδοσιακά κρητικά πιάτα με αυθεντικά προϊόντα της κρητικής γης, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία της κρητικής διατροφής και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης.

Συμμετείχαν ο διακεκριμένος chef και προπονητής της Ολυμπιακής Γαστρονομικής Ομάδας Λευτέρης Σουλτάτος, ο αρχηγός της Γαστρονομικής Ολυμπιακής Ομάδας Executive Chef Γιώργος Δαμιανάκης, η Executive Chef Ρένα Χανιωτάκη, ο Executive Chef Γιώργος Στεφανάκης και ο Executive Chef Άρης Καρτάκης.

Παράλληλα, και τις δύο ημέρες, το κοινό απόλαυσε κρητικά, μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα με τη συνοδεία της παραδοσιακής κρητικής λύρας, μεταφέροντας στο κέντρο της Αθήνας και στην καρδιά της Ελλάδος την αυθεντική ατμόσφαιρα, τη μουσική και τη φιλοξενία της Κρήτης.

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αγριμανάκης δήλωσε: «Η γαστρονομία, ο πολιτισμός και η φιλοξενία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητας του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Μέσα από τέτοιες δράσεις αναδεικνύουμε τη μοναδικότητα του τόπου μας και ενισχύουμε τη στρατηγική μας για την καθιέρωση του Ηρακλείου ως αυθεντικού προορισμού εμπειριών και Γαστρονομικής Πόλης της UNESCO. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους chefs, τις επιχειρήσεις, τους καλλιτέχνες, τους παραγωγούς και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική παρουσία του Ηρακλείου στην Αθήνα».

Η Αντιδημαρχία Διοίκησης & Τουρισμού ευχαριστεί ιδιαίτερα τους χορηγούς και υποστηρικτές της δράσης, τις Μινωικές Γραμμές και την Ένωση Ηρακλείου, για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία της παρουσίας του Δήμου Ηρακλείου στις εκδηλώσεις.

Ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει με συνέπεια δράσεις εξωστρέφειας που συνδέουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή και τον τουρισμό, ενισχύοντας τη διεθνή ταυτότητα της πόλης και της Κρήτης.

