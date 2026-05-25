Πρώιμος καύσωνας στην Ευρώπη: Σε κίτρινο συναγερμό η Γαλλία με έναν νεκρό

Πρωτοφανής καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να καταρρίπτει κάθε ρεκόρ για τον μήνα Μάιο και τις Αρχές να βρίσκονται σε συναγερμό, μετρώντας ήδη ένα θύμα.

Ένα σφοδρό κύμα εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών πλήττει τη γαλλική επικράτεια, δημιουργώντας συνθήκες που δεν έχουν προηγούμενο για τα δεδομένα του Μαΐου. Η επέλαση της ακραίας ζέστης στοίχισε ήδη τη ζωή σε έναν άνθρωπο που συμμετείχε σε αγώνα δρόμου στη γαλλική πρωτεύουσα την Κυριακή, ενώ την ίδια ώρα, η πυροσβεστική ανέφερε τη διακομιδή περίπου δέκα ακόμη δρομέων σε νοσοκομεία, έπειτα από άλλη αθλητική διοργάνωση σε προάστιο του Παρισιού.

Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Météo-France δείχνουν πως ο υδράργυρος στο Παρίσι σκαρφάλωσε στους 31,9 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, ξεπερνώντας το φράγμα των 30 βαθμών για πρώτη φορά μέσα στη φετινή χρονιά. Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν «θερμικό θόλο» που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα. Πρόκειται για ένα σύστημα υψηλών πιέσεων που εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες οι οποίες προέρχονται από τη Βόρεια Αφρική, προκαλώντας αυτό το «πρώιμο και αξιοσημείωτο κύμα καύσωνα».

Οι Αρχές έθεσαν το πρώτο επίπεδο προειδοποίησης, τον κίτρινο συναγερμό, σε 13 δυτικές περιφέρειες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τέτοιον μήνα από το 2004, όταν και καθιερώθηκε η συγκεκριμένη κλίμακα. Οι θερμοκρασίες έσπασαν το φράγμα των 30 βαθμών σε πολλές περιοχές, ενώ τα προκαταρκτικά δεδομένα της Κυριακής έδειξαν κατάρριψη ρεκόρ σε τουλάχιστον δέκα σταθμούς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Βρέστης στα δυτικά, όπου το θερμόμετρο έδειξε 29,8 βαθμούς, ρίχνοντας το ρεκόρ του 2017, ενώ σήμερα η ζέστη αναμένεται να αγγίξει μέχρι και τους 35 βαθμούς στις δυτικές επαρχίες.

Η Météo-France προειδοποιεί πως το τρέχον κύμα ζέστης «θα έχει διάρκεια» και ενδέχεται να συνεχιστεί έως και τις αρχές της προσεχούς εβδομάδας. Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες του κλίματος κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας πως τα απανωτά κύματα καύσωνα είναι ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι ίδιοι υπογραμμίζουν πως η καύση ορυκτών καυσίμων ευθύνεται για τη δημιουργία αυτών των φαινομένων, τα οποία στο μέλλον αναμένεται να είναι πιο έντονα, πιο παρατεταμένα και πιο συχνά.

