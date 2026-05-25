Δίδυμοι φράχτες 1.350 μέτρων χτίστηκαν για να μην εξαφανιστεί παραλία σε τουριστικό νησί της Αυστραλίας

Στο Bribie Island (Νησί Μπρίμπι) του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, δύο παράλληλοι φράχτες μήκους 1.350 μέτρων κατασκευάστηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού με σκοπό να συγκρατήσουν την άμμο, να σταθεροποιήσουν τους αμμόλοφους και να αποτρέψουν την ολοκληρωτική εξαφάνιση της δημοφιλούς τουριστικής παραλίας από τη διάβρωση.

Το εντυπωσιακό έργο προστασίας του περιβάλλοντος χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Κουίνσλαντ καθώς επένδυσε 20 εκατομμύρια δολάρια για την υλοποίηση του προγράμματος προστασίας και ανάπλασης της ακτής.

Πώς λειτουργεί ο φράχτης

Αντί για βαριές τσιμεντένιες κατασκευές, οι «δίδυμοι» αυτοί φράχτες λειτουργούν ως φυσική παγίδα για τον άνεμο και τα κύματα, παγιδεύοντας την άμμο που μετακινείται και επιτρέποντας στους αμμόλοφους να ξαναχτιστούν με φυσικό τρόπο. Το έργο αυτό θεωρείται κρίσιμο τόσο για τη διατήρηση του τουρισμού στην περιοχή όσο και για την προστασία της άγριας ζωής που εξαρτάται από το οικοσύστημα των αμμόλοφων.

