ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 17:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Πένθος για τον Γιώργο Σφακιανάκη - "Έφυγε" από την ζωή η μητέρα του
Μαρία Σφακιανάκη
clock 16:10 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στιγμές βαθιάς θλίψης βιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, Μαρία Σφακιανάκη, σε ηλικία 67 ετών.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε πένθος στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν, οι οποίοι θα της πουν το τελευταίο αντίο τις επόμενες ώρες.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 26 Μαΐου , στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο χωριό Γαρίπα Μονοφατσίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Σφακιανάκης Πένθος Λιμενικό Σώμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis