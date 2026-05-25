Πένθος για τον Γιώργο Σφακιανάκη - "Έφυγε" από την ζωή η μητέρα του

Στιγμές βαθιάς θλίψης βιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, Μαρία Σφακιανάκη, σε ηλικία 67 ετών.
Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε πένθος στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν, οι οποίοι θα της πουν το τελευταίο αντίο τις επόμενες ώρες.
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 26 Μαΐου , στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο χωριό Γαρίπα Μονοφατσίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Και εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. ευρώ τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Κρήτη: Ξεκινούν «σε δόσεις» οι απολογίες των 16 για τα κυκλώματα ναρκωτικών