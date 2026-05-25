Κρήτη - επιχείρηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρήματα και δεσμεύσεις λογαριασμών - Στην Αθήνα οι συλληφθέντες

Τα νεότερα στοιχεία από την εκτεταμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν πλέον πιο καθαρή εικόνα για το εύρος της έρευνας και το οικονομικό της αποτύπωμα καθώς το οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τις Αρχές, ξεπερνά τα 3 ακατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ekriti.gr μέχρι αυτή την ώρα έχουν κατασχεθεί χρηματικά ποσά, ενώ θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται συνολικά 5 έως 6 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων, ωστόσο οι έφοδοι και οι πρώτοι στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τρία από αυτά, όπου και εντοπίστηκαν κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της δικογραφίας.

Το επιχειρησιακό σκέλος της υπόθεσης έχει ήδη οδηγήσει σε 20 συλλήψεις, με το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες να παραμένει ανοιχτό, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και “ξετυλίγει” επιμέρους διαδρομές χρημάτων και δηλώσεων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην υπόθεση εν ενεργεία αντιδημάρχου σε δήμο της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε ένα από τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων που ελέγχονται. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει μεταγωγή συλληφθέντων στην Αθήνα για την άσκηση διώξεων.

Οι περισσότερες συλλήψεις , όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, έγιναν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δικηγόρο; Γιώργος Κοκοσάλης, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης «άπαντες και οι είκοσι που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί, θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» ενώ διευκρίνισε πως η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, καθώς «το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως». Οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες -όπως εκτίμησε- «το πλέον πιθανόν είναι ότι θα είναι σε βαθμό κακουργήματος».

Ο κ. Κοκοσάλης, που εκπροσωπεί στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός για τον χειρισμό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι «τα ΚΥΔ δεν είναι οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις» και ότι «δεν έχουν καμία ευθύνη και καμία υποχρέωση ελέγχου νομιμότητας» των δηλώσεων, μιλώντας για ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα, έκανε λόγο για μια διαδικασία με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι «θα δούμε πάλι αυτές τις εικόνες με τους εξαθλιωμένους εντολείς μας… προς τέρψη της ψηφιακής αρένας», αμφισβητώντας επιπλέον την αναγκαιότητα της επιχείρησης, με τη μορφή που πραγματοποιήθηκε.

