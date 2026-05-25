ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 17:54
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Νεκρός εντοπίστηκε 25χρονος Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο
Όλυμπος
clock 17:16 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νεκρός βρέθηκε 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη (20/5).

Ο άτυχος ορειβάτης εντοπίστηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Τον εντοπισμό έκαναν ο διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες.

Ο 25χρονος είχε δώσει τα τελευταία σημάδια ζωής το πρωί της περασμένης Τρίτης, όταν επικοινώνησε με τον πατέρα του. Την επόμενη ημέρα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού στην περιοχή του Ολύμπου.

Οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά τις προηγούμενες ημέρες εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο βουνό, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των διασωστών.

Τρεις ορειβατικές ομάδες από τη 2η και 4η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης, κατευθύνθηκαν στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση ανάσυρσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα - Εν αναμονή των πρώτων δημοσκοπήσεων

Κρήτη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα απάτης - μαμούθ με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Τρόμος στο Τόκιο: Άνδρας ψέκασε με χημική ουσία εμπορικό κέντρο – Στο νοσοκομείο 10δες άνθρωποι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Όλυμπος Ισπανός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis