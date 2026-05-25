Η Ραπάνη ξανά στην Εθνική ποδοσφαίρου

Επιστροφή της Μαριάννας Ραπάνη στην Εθνική Γυναικών!

Με μια μεγάλη επιστροφή στις κλήσεις, αυτή της Μαριάννας Ραπάνη, ανακοινώθηκαν από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Βασίλη Σπέρτο οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών ενόψει του αγώνα με την Γεωργία στην Τιφλίδα!

Η Μαριάννα Ραπάνη ανήκει στον ΟΦΗ ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις ΗΠΑ στο Mercer Women's Soccer.

Στις κλήσεις βρίσκονται ακόμα η Πεταλωτή, Πατερνά του ΟΦΗ, η Ηρακλειώτισσα Έρια Δρακογιαννάκη του ΠΑΟΚ και η τερματοφύλακας της ΡΕΑ Χρυσούλα Δρακογιαννάκη.

Ο αγώνας με τη Γεωργία θα γίνει στις 09/06/2026 στις 20:00 ώρα Ελλάδας και είναι ο τελευταίος της Εθνικής στον 4ο όμιλο της League C για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το γυναικείο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει εξασφαλίσει τόσο την άνοδο στη League B, όσο και τη συμμετοχή στον πρώτο προκριματικό γύρο των play off.

Οι κλήσεις των διεθνών είναι:

Τερματοφύλακες: Ραφαηλία - Δήμητρα Πεταλωτή (ΟΦΗ), Δήμητρα Γιαννακούλη (ΑΕΚ), Χρυσούλα Κατεργιαννάκη (ΡΕΑ).

Αμυντικοί: Μαρία Παλαμά (Budapest Honved Fc), Στέισ Σοφία Παπαδοπούλου (Hibernian), Ελένη Μάρκου (Eintracht Frankfurt Germany), Μαρίνα Θεοδωράκη (Gks Katowice), Μαρία Γκούνη (ΠΑΟΚ), Σταματία Νταρζάνου (Pogon Szczecin), Μαρία Πατερνά (ΟΦΗ), Ανδρονίκη Μιχαλοπούλου (Puskas Academia), Σοφία Ζάγκλη (ΑΕΚ).

Μέσοι: Ευθυμία Μπράμε (Αστέρας Τρίπολης), Γεωργία Χαλατσογιάννη (Υβ Frauen), Ελένη Σαϊχ (ΑΕΚ), Ελευθερία Δρακογιαννάκη (ΠΑΟΚ), Μαρία Βλασσοπούλου (Acf Aresso), Αργυρώ Φακίνου (Ohio Bobcats), Αθανασία Μωραϊτου (Fc Union Berlin), Ιωάννα Παπαθεοδώρου (Oh Leuven).

Επιθετικοί: Βασιλική Γιαννακά (ΠΑΟΚ), Γρηγορία Πούλιου (Παναθηναικός), Μαριάννα Ραπάνη (Mercer Women's Soccer), Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς (ΠΑΟΚ), Καλλίστη Κωνσταντίνα Μπρουκσάϊρ (Rangers Fc), Σοφία Κόγγουλη (ΑΕΚ).