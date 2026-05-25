Ηράκλειο: Στη φυλακή για έναν μήνα ο 26χρονος για τις απειλές στην πρώην σύντροφό του

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με εκτιτέο τον έναν μήνα και το υπόλοιπο με αναστολή, επέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου στον 26χρονο άνδρα που κατηγορήθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, απειλών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν επίσης περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση επικοινωνίας και προσέγγισης της παθούσας, καθώς και υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είναι πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, ενώ η υπόθεση εκδικάστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στο Ηράκλειο, όταν 22χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δεχόταν επαναλαμβανόμενες απειλές από τον πρώην σύντροφό της, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου έσπευσαν στην οικία της νεαρής, όπου η ίδια ανέφερε ότι ο 26χρονος την καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο, εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής της. Εκτιμώντας τον κίνδυνο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην απομάκρυνσή της και στη μεταφορά της σε ασφαλές σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε έξω από το σπίτι της, να φωνάζει και να χτυπά την πόρτα ζητώντας να του ανοίξουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε ένα κρητικό μαχαίρι, ενώ ακόμη ένα εντοπίστηκε στο όχημά του, με το ένα εξ αυτών να είναι κρυμμένο σε θήκη στο άρβυλό του.

Ο 26χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα. Η 22χρονη, περιγράφοντας την περιπέτειά της, έκανε λόγο για έναν «συνεχή εφιάλτη» και απειλές που περιλάμβαναν ακόμη και δολοφονικές αναφορές κατά της ίδιας και της οικογένειάς της.

