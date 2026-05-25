Γεράνια το Καλοκαίρι: Μήπως τα... ποτίζεις μέχρι θανάτου; - Quick Tips για να ζηλέψει η γειτονιά!

Παραδέξου το!!Με το που σφίγγουν οι πρώτες ζέστες και βλέπεις το μπαλκόνι σου να γεμίζει κατακόκκινα μπουμπούκια, παθαίνεις μια μικρή εμμονή. Πιάνεις το ποτιστήρι κάθε απόγευμα, γιατί «κάνει ζέστη, κρίμα είναι, θα διψάνε».

Ε λοιπόν, σου έχουμε νέα: Τα γεράνια σου μάλλον εκλιπαρούν για λίγη... ξηρασία! Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε οι περισσότεροι, το πολύ νερό το καλοκαίρι είναι ο νούμερο ένα εχθρός τους.

Από την Αφρική με αγάπη (και καθόλου νερό)

Για να καταλάβεις το γεράνι, πρέπει να σκεφτείς το DNA του. Το φυτό αυτό κατάγεται από τις άνυδρες περιοχές της Νότιας Αφρικής. Με απλά λόγια; Είναι φτιαγμένο για να αντέχει το λιοπύρι. Αποθηκεύει νερό στους χοντρούς βλαστούς του και «εκπαιδεύεται» να επιβιώνει στα δύσκολα.

Όταν το ποτίζεις συνέχεια, οι ρίζες του παθαίνουν ασφυξία, σαπίζουν και το φυτό πεθαίνει από... πνιγμό. Αν δεις τα φύλλα του να κιτρινίζουν, δεν σου ζητάει κι άλλο νερό. Σου φωνάζει «βοήθεια, πνίγομαι!».

Το «Test του Δαχτύλου» - Όχι προγράμματα, μόνο ένστικτο!

Ξέχνα τα σταθερά ραντεβού με το ποτιστήρι τύπου «κάθε Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή».

Η συνταγή της επιτυχίας είναι μία:

Κάνε τον ντετέκτιβ

: Χώσε το δάχτυλό σου 3–5 εκατοστά μέσα στο χώμα. Είναι στεγνό σαν έρημος; Πότισε. Έχει έστω και λίγη υγρασία; Άφησέ το για αύριο.

Πότισε σαν να βρέχει

: Όταν τελικά ποτίσεις, ρίξε μπόλικο νερό μέχρι να βγει από τις τρύπες της γλάστρας. Μετά, ξέχνα το πάλι μέχρι να στεγνώσει τελείως.

Άδειασε το πιατάκι

: Το στάσιμο νερό στο πιατάκι είναι ο απόλυτος «δολοφόνος» για τις ρίζες. Πέταγέ το!

Ξύπνα νωρίς

: Το πρωί είναι η καλύτερη ώρα. Αν ποτίζεις το βράδυ και μείνει υγρασία στα φύλλα, κάνεις πάρτι για μύκητες και ασθένειες.

2 Quick Tips για να ζηλέψει η γειτονιά

Θέλεις το μπαλκόνι σου να μοιάζει με καρτ ποστάλ από τις Κυκλάδες; Κάνε αυτά τα δύο:

Κούρεμα στα μαραμένα

: Μόλις ένα λουλούδι αρχίσει να χαλάει, κόψε όλο το κοτσάνι του από τη βάση. Έτσι, το φυτό δεν ξοδεύει ενέργεια εκεί και βγάζει αμέσως νέα μπουμπούκια. Το σωστό «φαγητό»

: Ρίξε ένα υγρό λίπασμα για λουλούδια κάθε δύο εβδομάδες, αλλά πάντα αφού έχεις βρέξει πρώτα το χώμα για να μην κάψεις τις ρίζες.

Δώσε στα γεράνια σου άφθονο ήλιο, αγάπη και... λίγο λιγότερο νερό.

Θα σε ευχαριστήσουν γεμίζοντας το μπαλκόνι σου με χρώμα μέχρι το φθινόπωρο!

Και τώρα 3 ιδέες για το αγαπημένο μας γεράνι τον Χειμώνα:

