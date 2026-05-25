Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη - Βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης

Την παρέμβαση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορρέα προκάλεσε το χθεσινό επεισόδιο μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη και του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη πριν την έναρξη του τελικού της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Με παραγγελία του ζητά να εξεταστεί από το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας το βιντεοληπτικο υλικό στο οποίο καταγράφονται όσα έγιναν μεταξύ των δύο ανδρών λίγο πριν την έναρξη του τελικού του Final Four της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού -Ρεάλ Μαδρίτης.

Αντικείμενο της σχετικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσει η Εισαγγελία στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Βίντεο με τις γροθιές που αντάλλαξαν Μαρινάκης και Δημητριάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πιάστηκαν στα χέρια Βαγγέλης Μαρινάκης και Γρηγόρης Δημητριάδης!(vid)