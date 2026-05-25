ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 20:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Δημητριάδη – Μαρινάκη - Βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
clock 19:09 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την παρέμβαση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδη Κορρέα προκάλεσε το χθεσινό επεισόδιο μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη και του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη πριν την έναρξη του τελικού της Euroleague στο ΟΑΚΑ.

Με παραγγελία του ζητά να εξεταστεί από το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Ασφάλειας το βιντεοληπτικο υλικό στο οποίο καταγράφονται όσα έγιναν μεταξύ των δύο ανδρών λίγο πριν την έναρξη του τελικού του Final Four της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού -Ρεάλ Μαδρίτης.

Αντικείμενο της σχετικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσει η Εισαγγελία στην άσκηση ποινικών διώξεων.

Βίντεο με τις γροθιές που αντάλλαξαν Μαρινάκης και Δημητριάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πιάστηκαν στα χέρια Βαγγέλης Μαρινάκης και Γρηγόρης Δημητριάδης!(vid)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βαγγέλης Μαρινάκης Γρηγόρης Δημητριάδης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis