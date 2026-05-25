Φλώρος: "Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι και όλα πάνε πολύ καλά, σήμερα θα κάνω το δεύτερο"

Ο Σταύρος Φλώρος με μία ανάρτηση έκανε γνωστό πως ολοκληρώθηκε το πρώτο χειρουργείο στο δεξί του πόδι. Ο 22χρονος ζήτησε από τον κόσμο να προσευχηθεί για εκείνον καθώς ακολουθεί το δεύτερο χειρουργείο του στο ίδιο πόδι, το οποίο είναι πολύωρο και δύσκολο.

Ο Σταύρος Φλώρος στο βίντεό του ανέφερε: «Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ' ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν "ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα", αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ' ευχήν», ανέφερε.

«Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά», πρόσθεσε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Διαβάστε επίσης

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος «καρφώνει» τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά την Γωγώ Μαστροκώστα