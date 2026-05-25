ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 14:19
Το μοναδικό άγριο λευκό "πάντα" στον κόσμο εμφανίστηκε ξανά στα δάση της Κίνας (βίντεο)
clock 17:54 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέες εικόνες από το Εθνικό Πάρκο Γιγάντιου Πάντα στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας κατέγραψαν το μοναδικό γνωστό άγριο λευκό πάντα στον κόσμο.

Το σπάνιο αλμπίνο γιγάντιο πάντα, που είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά το 2019, εμφανίζεται σε πλάνα από κάμερες υπερύθρων να κινείται σε δασικές εκτάσεις και περιοχές με μπαμπού στο προστατευόμενο καταφύγιο Wolong.

Σύμφωνα με ερευνητές, το ζώο φαίνεται να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει προσαρμοστεί πλήρως στο φυσικό του περιβάλλον.

Το υλικό καταγράφηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μεταξύ 2024 και 2026 και, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, συμβάλλει στη μελέτη της συμπεριφοράς και της επιβίωσης του εξαιρετικά σπάνιου ζώου στη φύση.

