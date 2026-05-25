Κρήτη - κακοποίηση 3χρονης: Στα Δικαστήρια ξανά το ζευγάρι

Στα δικαστήρια Χανίων οδηγούνται εκ νέου την Τρίτη 26 Μαΐου η 25χρονη μητέρα και την Τετάρτη 27 Μαΐου ο 26χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν, προκειμένου να δικαστούν στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά την κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομική έρευνα να συνεχίζεται και τη δικογραφία να εμπλουτίζεται διαρκώς από νέα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες το υλικό που έχει συγκεντρωθεί χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαρύ και «δεμένο». Ωστόσο, η δικογραφία για τα κακουργήματα δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν στα Δικαστήρια, χωρίς όμως να απολογηθούν για τα βαριά αδικήματα που διερευνώνται. Αντίθετα, βρέθηκαν ενώπιον των αρχών για άλλες πράξεις.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος για παράνομη είσοδο στη χώρα και η 25χρονη μητέρα για ψευδείς καταθέσεις. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για αυτόφωρη διαδικασία για πλημμεληματικού χαρακτήρα παραβάσεις.

Το 3χρονο κοριτσάκι εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με τους γιατρούς να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την κατάστασή του.

