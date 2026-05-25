Γαλλία: Σκάνδαλο με βιασμούς και κακοποίηση παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά

Αντιμέτωπη με αποκαλύψεις που προκαλούν σοκ βρίσκεται η γαλλική κοινή γνώμη καθώς στη χώρα ξετυλίγεται το κουβάρι ενός πρωτοφανούς σκανδάλου, με εκατοντάδες καταγγελίες για κακοποίηση, σωματική βία και βιασμούς παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει περισσότερες από 100 καταγγελίες κάποιες εκ των οποίων αφορούν ακόμα και βιασμούς παιδιών ηλικίας μόλις 3 ετών ή, σε άλλες περιπτώσεις, κακομεταχείριση μαθητών από σχολικούς επιτηρητές κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος και της ξεκούρασης και των απογευματινών δραστηριοτήτων.

«Έχουμε έρευνες σε εξέλιξη σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η ανώτατη εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau.

Πάλευαν χρόνια να πείσουν τις Αρχές

Ομάδες γονέων δήλωσαν ότι πάλευαν επί χρόνια ώστε οι καταγγελίες να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Υποστήριξαν ότι οι αποτυχίες στη διαδικασία πρόσληψης και ελέγχου των σχολικών επιτηρητών επέτρεψαν τη συνέχιση των κακοποιήσεων.

«Πρόκειται για τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε ο Florian Lastelle, δικηγόρος τριών οικογενειών από το Παρίσι που έχουν καταθέσει μηνύσεις για την κακοποίηση των παιδιών τους. «Το δημόσιο σχολικό σύστημα είναι πηγή υπερηφάνειας σε αυτή τη χώρα, αλλά δυστυχώς στη σημερινή Γαλλία δεν μπορεί κανείς να πει ότι η δημόσια υπηρεσία εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών.»

Οι σχολικοί επιτηρητές είναι ενήλικες που έχουν την ευθύνη των παιδιών κατά τη διάρκεια του φαγητού, των διαλειμμάτων, του ύπνου και των απογευματινών δραστηριοτήτων, περνώντας μερικές φορές περισσότερο χρόνο με τα παιδιά απ’ ό,τι οι δάσκαλοι. Δεν προσλαμβάνονται απευθείας από τα σχολεία ή το υπουργείο Παιδείας, αλλά από δημαρχεία ή τοπικές αρχές — συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά διπλώματα και ολοένα περισσότερο με περιστασιακές συμβάσεις, πληρωνόμενοι με την ώρα.

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών και οι επιτηρητές αποτελούν βασική καθημερινή παρουσία για παιδιά ηλικίας από τριών έως έντεκα ετών.

Οι καταγγελίες εναντίον επιτηρητών σε όλη τη Γαλλία περιλαμβάνουν και περιπτώσεις σωματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης. Κάποιοι φέρονται να φώναζαν, να έσπρωχναν, να χτυπούσαν παιδιά, να τους στερούσαν το φαγητό ή ακόμα και να τα εξανάγκαζαν να τρώνε μέχρι να κάνουν εμετό.

Δύο καταγγελίες κατά επιτηρητή για βιασμούς τρίχρονων παιδιών

Ο δικηγόρος Louis Cailliez, που εκπροσωπεί δύο άλλες οικογένειες στο Παρίσι, κατέθεσε μηνύσεις τον Φεβρουάριο σχετικά με τους φερόμενους βιασμούς παιδιών νηπιαγωγείου το 2025. Σε μία περίπτωση, ένα κορίτσι τριών ετών φέρεται να βιάστηκε από σχολικό επιτηρητή σε σχολείο στα δυτικά του Παρισιού. Σε άλλη περίπτωση, ένα αγόρι τριών ετών φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο επιτηρητή, ο οποίος είχε μεταφερθεί σε διαφορετικό σχολείο έπειτα από καταγγελίες ότι ασκούσε σωματική βία σε παιδιά.

Ο Cailliez υποστήριξε ότι «ένα πρωί, το τρίχρονο αγόρι πανικοβλήθηκε τόσο πολύ μπροστά στην πύλη του σχολείου, αρνούμενο να μπει, που έπεσε σε μια κατάσταση σχεδόν έκστασης και η μητέρα του ξέσπασε σε κλάματα. Ο διευθυντής αναγκάστηκε να βγει έξω για να το βάλει με το ζόρι στο σχολείο. Τότε ούτε η μητέρα ούτε ο διευθυντής γνώριζαν τον λόγο αντίδρασής του».

Όπως είπε, τα παιδιά υποφέρουν σωματικά και ψυχολογικά από τις συνέπειες της κακοποίησης. «Είναι καθημερινό μαρτύριο για τους γονείς που θέλουν να προχωρήσει η έρευνα ώστε να διαπιστωθεί η έκταση των εγκλημάτων».

Ο Cailliez χαρακτήρισε τον τομέα των σχολικών επιτηρητών στη Γαλλία «καταστροφή» και «εθνική τραγωδία».

Κατηγορείται για βιασμό εννέα 10χρονων κοριτσιών

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός σχολικού επιτηρητή που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας τριών έως πέντε ετών σε νηπιαγωγείο του 11ου διαμερίσματος. Τον επόμενο μήνα αναμένεται επίσης η απόφαση σε άλλη υπόθεση, όπου ένας 47χρονος επιτηρητής κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά εννέα δεκάχρονα κορίτσια στο Παρίσι.

Ο Emmanuel Gregoire, νέος Σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση αυτού που χαρακτήρισε «σοβαρή δυσλειτουργία» στο σύστημα των σχολικών επιτηρητών της πόλης. «Αν υπήρξε συλλογικό λάθος, ήταν ότι αντιμετωπίζαμε αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα, ενώ στην πραγματικότητα δείχνουν έναν συστημικό κίνδυνο και ίσως ακόμη και έναν συστημικό κώδικα σιωπής», δήλωσε ο Gregoire στη Le Monde.

31 επιτηρητές ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, το δημαρχείο του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 σχολικούς επιτηρητές, εκ των οποίων οι 31 ήταν ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Gregoire, που αποκάλυψε ότι είχε ο ίδιος πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ως παιδί από σχολικό επιτηρητή, δημιούργησε συνέλευση πολιτών για να εξετάσει τον ρόλο των επιτηρητών, η οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της τον Ιούνιο.

Η συλλογικότητα γονέων SOS Periscolaire βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συγκέντρωσης μαρτυριών και της διεκδίκησης δικαιοσύνης τα τελευταία πέντε χρόνια, μέσα σε μια συνεχή προσπάθεια να ακουστούν οι φωνές των γονέων.

Μία από τις ιδρύτριές της, η Anne, που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το πλήρες όνομά της, δήλωσε ότι το σκάνδαλο κακοποίησης εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. «Είναι ξεκάθαρα συστημικό και αφορά όλη τη Γαλλία. Υπάρχει δυσλειτουργία όχι μόνο σε επίπεδο πόλης, αλλά αρχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία και σε κρατικό επίπεδο.»

Όπως είπε, είναι θετικό σημάδι ότι οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνες για τους σχολικούς επιτηρητές: «Επιτέλους οι καταθέσεις των γονέων και των παιδιών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη».

Ανέφερε ότι οι γονείς εξακολουθούν να αγωνίζονται ακόμη και για βασικά μέτρα, όπως το να λαμβάνουν λίστα με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των επιτηρητών που εργάζονται με τις τάξεις των παιδιών. Αυτές οι πληροφορίες, όπως είπε, δεν παρέχονται ακόμη συστηματικά.

Εκπρόσωπος άλλης ομάδας γονέων, της #MeTooEcole, που δημιουργήθηκε στα ανατολικά του Παρισιού, δήλωσε ότι «η γαλλική κοινωνία αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το σχολείο δεν είναι το καταφύγιο που πιστεύαμε. Όταν αφήνεις ένα παιδί στο σχολείο το πρωί, αυτό το παιδί δεν προστατεύεται απολύτως από διοικητικές δυσλειτουργίες και παιδοφιλική συμπεριφορά. Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με κάθε μορφή βίας: από λεκτική και σωματική βία έως σεξουαλικές επιθέσεις. Είναι φρικτό και προκαλεί φόβο. Οι γονείς είναι εξοργισμένοι.».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα - Εν αναμονή των πρώτων δημοσκοπήσεων

Κρήτη: Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα απάτης - μαμούθ με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις

Τρόμος στο Τόκιο: Άνδρας ψέκασε με χημική ουσία εμπορικό κέντρο – Στο νοσοκομείο 10δες άνθρωποι