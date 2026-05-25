Μόνικα Μπελούτσι: "Ή γερνάς ή πεθαίνεις, δεν υπάρχει εναλλακτική"

Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε στην εφημερίδα Il Messaggerο αντιμετωπίζει το θέμα της γήρανσης με ρεαλισμό και χωρίς νοσταλγία.

«Ή γερνάς ή πεθαίνεις, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Το ωραίο με την ηλικία μου είναι ότι σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής».

«Εμείς οι γυναίκες, σε μια ορισμένη ηλικία, γινόμαστε αόρατες. Αμέσως ένιωσα μια έλξη προς εκείνη και σκέφτηκα ότι το να μεγαλώνει μια ηθοποιός μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον», εξηγεί.

«Στην ηλικία μου μπορώ να υποδυθώ χαρακτήρες, όπως η Κριστίνα, που δεν θα μπορούσα να ενσαρκώσω πριν από είκοσι ή τριάντα χρόνια ούτε με το μακιγιάζ. Σήμερα, αντίθετα, της χάρισα τα βιώματά μου, την εμπειρία μου».

Διαβάστε επίσης

Μαστροκώστα: Η Βικτώρια Δέλλα σε ανακοίνωση για την κηδεία της

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Ο λόγος που φόρεσε μαύρο νυφικό στον γάμο της