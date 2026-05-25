Κτηματολόγιο: «Καμπανάκι» για χιλιάδες ιδιοκτήτες η πρώτη ανάρτηση των προσωρινών πινάκων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες εκτάσεων σε Ηράκλειο, Μαλεβίζι και Χερσόνησο, καλούνται να προχωρήσουν στην ανάγνωση της πρώτης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων τα οποία αναρτήθηκαν και επισήμως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κτηματολογίου.

Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να διαπιστώσουν εάν έχουν εγγραφεί σωστά οι ιδιοκτησίες τους στο Κτηματολόγιο και να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις.

Ειδικότερα όλοι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ελέγξουν με μεγάλη σχολαστικότητα όλα τα στοιχεία της εγγραφής τους από τα στοιχεία της ταυτότητας τους μέχρι το αν έχει αποτυπωθεί σωστά η ιδιοκτησία τους.

Όσοι διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης ή αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος, είτε ηλεκτρονικά είτε στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

Η πρώτη ανάρτηση των αποτελεσμάτων είναι ένα κομβικό σημείο της κτηματογράφισης διότι δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης λαθών που πιθανόν έχουν γίνει στην πρώτη αποτύπωση των ιδιοκτησιακών στοιχείων αλλά παράλληλα δίνει και μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους όσους έχουν υπάρξει αμελείς σε σχέση με την υποχρέωση που έχουν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους για να μην καταλήξει να χαρακτηριστεί αγνώστου ιδιοκτήτη και τελικά να περιέλθει στα χέρια ξένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο μήνες και για αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό.

Με την έγκαιρη διόρθωση των λαθών ή με την υποβολή των δικαιωμάτων τους οι πολίτες σε αυτή τη φάση, αποφεύγουν την απόδοση της ιδιοκτησίας τους σε άγνωστο ιδιοκτήτη και προοπτικά τη μεταβίβαση τους στο Ελληνικό Δημόσιο, πράξη που απαιτεί πολυετείς και κοστοβόρες δικαστικές διαδικασίες για να ανατραπεί.

Μέσα σε αυτό το αυστηρό χρονικό διάστημα θα πρέπει να προχωρήσουν στους αναγκαίους ελέγχους όλοι οι ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων τους Δήμους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου και σε ό,τι αφορά στο Δήμο Ηρακλείου, στις περιοχές Αγ. Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πυργούς, Βουτών, Δαφνές, Σκαλανίου, Σταυρακίων, Καλλιθέας, Ν. Αλικαρνασσού, Αυγενικής, Βενεράτου, Κερασιών, Σίβας και Τεμένους (Αγίου Σύλλα, Κυπαρίσσου και Προφήτη Ηλία).

