Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Μία 15χρονη μαθήτρια διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χθες (Κυριακή 24/5) το απόγευμα με συμπτώματα οξείας μέθης.

Η ανήλικη μαζί με άλλα συνομήλικά της άτομα, λίγες ώρες νωρίτερα, είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ, αλκοολούχα ποτά, τα οποία κατανάλωσαν σε αυλή σχολείου.

Η 15χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία, εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, από όπου πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την προσωρινά υπεύθυνη του μινι μάρκετ.

