ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 10:37
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ
clock 08:51 | 25/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μία 15χρονη μαθήτρια διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου χθες (Κυριακή 24/5) το απόγευμα με συμπτώματα οξείας μέθης.

Η ανήλικη μαζί με άλλα συνομήλικά της άτομα, λίγες ώρες νωρίτερα, είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ, αλκοολούχα ποτά, τα οποία κατανάλωσαν σε αυλή σχολείου.

Η 15χρονη ένιωσε έντονη αδιαθεσία, εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, από όπου πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την προσωρινά υπεύθυνη του μινι μάρκετ.

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

