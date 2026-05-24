Ηράκλειο: Οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στήθηκαν στο Ηράκλειο μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, με φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους και να δημιουργούν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα γιορτής.

Η νύχτα στο κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε μέρα, καθώς καπνογόνα, βεγγαλικά και κόρνες συνέθεσαν ένα σκηνικό πανηγυρισμών για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Σημαίες του Ολυμπιακού κυμάτιζαν, ενώ φίλαθλοι κάθε ηλικίας τραγουδούσαν συνθήματα, αγκαλιάζονταν και αποθέωναν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague της ιστορίας της.

Οι φίλαθλοι πανηγύριζαν μέχρι αργά τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης.

