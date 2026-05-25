Πληροφορίες για κάθοδο του πρωθυπουργού στην Κρήτη

Πυκνώνουν οι πληροφορίες που φέρουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την Κρήτη, την προσεχή Παρασκευή 29/5, προκειμένου να παραβρεθεί στην επίσημη τελετή για την ένταξη της αρχαίας Ζωμίνθου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, μαζί με τα υπόλοιπα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα του νησιού, τα οποία εντάχθηκαν ομόφωνα, τον περασμένο Ιούλιο, στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα δώσει το παρών και θα μιλήσει στο συνέδριο που διοργανώνουν στα Χανιά, το powergame.gr και ο Economist, με τίτλο: «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς Μεταμορφώνεται η Κρήτη», με θεματικούς πυλώνες που εκτείνονται από την ανάπτυξη και τον τουρισμό έως τις υποδομές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, την οδική ασφάλεια, την κυκλική οικονομία και τον πολιτισμό.

Στην Κρήτη θα βρίσκεται από αύριο (Τρίτη 26/5) η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη η οποία θα εγκαινιάσει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την νέα περιοδική έκθεσης με τίτλο «Γραφή από Φως – Συλλογή Κρασάκη».

Η έκθεση παρουσιάζει σπάνιο φωτογραφικό υλικό του 19ου και 20ού αιώνα, μέσα από το οποίο αποτυπώνεται η εικόνα της αρχαίας Ελλάδας από τους πρώτους φωτογράφους και ερευνητές της εποχής. Μέσα από τις φωτογραφίες αναδεικνύεται η συμβολή της πρώιμης φωτογραφίας στη διάσωση και καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, η Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων, όπου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του σημαντικού μινωικού χώρου.

