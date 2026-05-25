Ολυμπιακός μπάσκετ: Τι χρήματα παίρνει για την τέταρτη Ευρωλίγκα του-Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

Την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του κατέκτησε ο Ολυμπιακός σε ένα ντέρμπι - θρίλερ, για γερά νεύρα, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με 92-85 μέσα στο κατάμεστο T-Center της Αθήνας, μπροστά σε 18.000 «ερυθρόλευκους», φεύγοντας για το λιμάνι του Πειραιά τόσο με την κούπα αλλά και με 2,4 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 600.000 ευρώ από τα περσινά 1,8 εκατ. ευρώ)!

Η «Βασίλισσα» στον πέμπτο τελικό της απέναντι στους Πειραιώτες σε Final Four, δεν κατάφερε να πάρει το 12ο αστέρι της, αλλά αποχωρεί για την Ισπανία με 2,1 εκατ. ευρώ στις βαλίτσες της (ποσό υπερδιπλάσιο από το 1 εκατ. ευρώ που έλαβαν πέρυσι οι Μονεγάσκοι). Φενέρ και Βαλένθια, για την τρίτη και τέταρτη θέση έβαλαν στην τσέπη από 1,8 εκατ. ευρώ και 1,5 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Για τις υπόλοιπες 12 ομάδες της διοργάνωσης, με βάση τη βαθμολογία μετά τα play in, τα χρηματικά έπαθλα είναι τα ακόλουθα:

5η θέση - Ζαλγκίρις (1,2 εκατ. ευρώ)

6η θέση - Χάποελ (1,05 εκατ. ευρώ)

7η θέση - Παναθηναϊκός (900.000 ευρώ)

8η θέση - Μονακό (750.000 ευρώ)

9η θέση - Μπαρτσελόνα (675.000 ευρώ)

10η θέση - Ερυθρός Αστέρας (600.000 ευρώ)

11η θεση - Ντουμπάι (525.000 ευρώ)

12η θέση - Μακάμπι (450.000 ευρώ)

13η θέση - Μπάγερν (375.000 ευρώ)

14η θέση - Μιλάνο (300.000 ευρώ)

15η θέση - Παρτίζαν (225.000 ευρώ)

16η θέση Παρί (150.000 ευρώ)

Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

1958 : ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία) 1959 : ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία) 1960 : ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία) 1961 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1962 : Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

: Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) 1963 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1964 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1965 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1966 : Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία) 1967 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1968 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1969 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1970 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1971 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1972 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1973 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1974 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1975 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1976 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1977 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1978 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1979 : Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία)

: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία) 1980 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1981 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1982 : Καντού (Ιταλία)

: Καντού (Ιταλία) 1983 : Καντού (Ιταλία)

: Καντού (Ιταλία) 1984 : Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)

: Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία) 1985 : Τσιμπόνα (Κροατία)

: Τσιμπόνα (Κροατία) 1986 : Τσιμπόνα (Κροατία)

: Τσιμπόνα (Κροατία) 1987 : Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία) 1988 : Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία) 1989 : Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία) 1990 : Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία) 1991 : Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία) 1992 : Παρτίζαν (Σερβία)

: Παρτίζαν (Σερβία) 1993 : Λιμόζ (Γαλλία)

: Λιμόζ (Γαλλία) 1994 : Μπανταλόνα (Ισπανία)

: Μπανταλόνα (Ισπανία) 1995 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1996 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1997 : Ολυμπιακός (Ελλάδα)

: Ολυμπιακός (Ελλάδα) 1998 : Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1999 : Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)

: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 2000 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2001 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2001 : Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

: Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 2002 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2003 : Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

: Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2004 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2005 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2006 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2007 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2008 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2009 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2010 : Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

: Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2011 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2012 : Ολυμπιακός (Ελλάδα)

: Ολυμπιακός (Ελλάδα) 2013 : Ολυμπιακός (Ελλάδα)

: Ολυμπιακός (Ελλάδα) 2014 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2015 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2016 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2017 : Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 2018 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2019 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2020 : –

: – 2021 : Αναντολού Εφές (Τουρκία)

: Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2022 : Αναντολού Εφές (Τουρκία)

: Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2023 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2024 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2025 : Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 2026: Ολυμπιακός (Ελλάδα)

*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.



**Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.



***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.