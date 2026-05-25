Κρήτη: Ξεκινούν «σε δόσεις» οι απολογίες των 16 για τα κυκλώματα ναρκωτικών

Η υπόθεση με τις δύο φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας τα τελευταία χρόνια στο νησί. Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 έως 77 πρόσωπα. Οι αρχές αποδίδουν στις οργανώσεις δράση κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου και του Μαλεβιζίου, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης. Παράλληλα, εξετάζεται και σκέλος οικονομικής απάτης που συνδέεται με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το κατηγορητήριο θεωρείται ιδιαίτερα βαρύ. Οι διώξεις αφορούν κατά περίπτωση:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

καθώς και απάτη εις βάρος ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οργανώθηκε από τη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικότερα από την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά λόγω της έξαρσης οργανωμένης εγκληματικότητας στο νησί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έφοδοι σε σπίτια και επιχειρήσεις. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ναρκωτικές ουσίες, όπλα, φυσίγγια, χρηματικά ποσά και στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, αποδεικνύουν οργανωμένη και διαρκή εγκληματική δράση. Μέρος της έρευνας βασίστηκε σε παρακολουθήσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και σε πολύμηνη συλλογή πληροφοριών. Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων αμφισβητούν έντονα τον χαρακτηρισμό των ομάδων ως «εγκληματικών οργανώσεων».

Υποστηρίζουν ότι πρόκειται κυρίως για πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές ή φιλικές σχέσεις και ότι η αστυνομία χρησιμοποιεί υπερβολικά τον συγκεκριμένο νομικό χαρακτηρισμό ώστε να δικαιολογούνται ειδικές ανακριτικές μέθοδοι, όπως οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση ενός 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο σκέλος της απάτης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία του διαχωρίστηκε από την κύρια υπόθεση και δικάζεται ξεχωριστά στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον στην Κρήτη, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι αποκαλύπτεται ένα εκτεταμένο δίκτυο που συνδύαζε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομο οπλισμό και οικονομικές απάτες με κρατικές επιδοτήσεις. Οι απολογίες των επόμενων ημερών θεωρούνται κρίσιμες για το αν και πόσοι από τους κατηγορούμενους θα προφυλακιστούν.

