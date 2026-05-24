Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε, υποφέραμε»-Πίτερς: «Νιώθω ευλογημένος»

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του θεσμού που κατακτά το τρόπαιο της EuroLeague έχοντας τερματίσει στην πρώτη θέση της κανονικής διάρκειας. Οι «ερυθρόλευκοι» έσπασαν την κατάρα ετών που ήθελε τον πρωτοπόρο της regular season να λυγίζει στο Final Four, αποδεικνύοντας την απόλυτη ανωτερότητά τους.

Μιλώντας στη Euroleague TV μετά το τέλος του τελικού ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε:«Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλαμπ η Ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε, όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα playoffs και τώρα.

Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο στους παίκτες, σε όλους. Είπαμε στο ημίχρονο να σταματήσουμε τον Λάιλς που ξεκίνησε καταπληκτικά. Βρήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος τα καταφέραμε.Η Ρεάλ αξίζει πολλά συγχαρητήρια, να παίξει έτσι με αυτή την ατμόσφαιρα».

Μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής και MVP του τελικού, Άλεκ Πίτερς, δήλωσε συγκινημένος:

«Μόνο ευλογημένος μπορώ να πω πως νιώθω. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Όταν πρωτοήρθα στην Ευρώπη το σκεφτόμουν αυτό. Νιώθω ευλογημένος. Σκέφτομαι πώς ήρθα στον Ολυμπιακό, την πορεία μου, μόνο η λέξη ευλογημένος μου έρχεται στο μυαλό.

Για τέσσερα χρόνια παλέψαμε με αυτή την ομάδα, ήμασταν με δάκρυα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω».