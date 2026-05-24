Ενέργεια: Σαββατοκύριακο – «ανάσα» για τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος

Την ώρα που τα σύννεφα του πολέμου στη Μέση Ανατολή δε λένε να απομακρυνθούν, με την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα να προκαλεί…σοκ διαρκείας στη διεθνή ενεργειακή αγορά, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κινείται σε ρυθμούς…προ κρίσης.

Αν και σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο η ζήτηση μειώνεται και οι τιμές, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, παίρνουν την κατηφόρα, για να ακολουθήσει συνήθως τη Δευτέρα, ένα «τίναγμα» προς τα πάνω, αυτή τη φορά η κατάσταση για το τρέχον διήμερο παραπέμπει σε εποχές…μακρινές που ανακαλούμε στη μνήμη με νοσταλγία.

Έτσι, για χθες Σάββατο η τιμή της μεγαβατώρας έπεσε στα 71,90 ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 22,17% σε σχέση με την Παρασκευή που βρισκόταν στα 92,38 ευρώ.

Για σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου, η πτωτική τάση συνεχίζεται τόσο σε επίπεδο ζήτησης, όσο και σε επίπεδο τιμών, που έπεσαν στα 60,30 ευρώ/MWh, καταγράφοντας περαιτέρω μείωση κατά 16,13% σε σχέση με το Σάββατο.

Όσον αφορά τη διακύμανση, το κατώτερο άκρο έχει επιστρέψει σε έδαφος αρνητικών τιμών φτάνοντας στα -6 ευρώ/MWh (έναντι -3,23 ευρώ/MWh χθες Σάββατο), ενώ η ανώτατη τιμή είναι στα 169,90 ευρώ/MWh (έναντι 185,46 ευρώ/MWh χθες Σάββατο).

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σήμερα από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, δηλαδή για 12 ώρες, επικρατούν από μηδενικές έως αρνητικές τιμές, ενώ στη συνέχεια περί τις 7 με 8 το απόγευμα υπάρχει απότομη αύξηση λόγω της εισόδου των μονάδων φυσικού αερίου στο σύστημα.

«Πράσινο» ενεργειακό μίγμα

Κυρίαρχο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση διαδραματίζει το ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, το οποίο…βάφτηκε «πράσινο» καθώς ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά προσεγγίζουν το 70%.

Ειδικότερα, οι ΑΠΕ είναι πρώτες με ποσοστό 60% (έναντι 58,23% χθες Σάββατο), ενώ ακολουθεί το φυσικό αέριο με 26,20% (έναντι 27,42% χθες), και έπονται τα υδροηλεκτρικά τα οποία έχουν περάσει στην τρίτη θέση, με 8,23% (έναντι 8,01% χθες), οι εισαγωγές με 5,35% (έναντι 5,97% χθες) και η αποθήκευση με 0,19% (έναντι 18% χθες). Το Σάββατο υπήρξε και μια συμβολική συμμετοχή του λιγνίτη με ποσοστό 0,18%.

Βεβαίως, το πιο πιθανό είναι αυτές οι τιμές να ανατραπούν από αύριο που ξεκινά μια νέα εργάσιμη εβδομάδα, με τη ζήτηση να επιστρέφει σε κανονικά επίπεδα και τη…δαμόκλειο σπάθη του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας να επικρέμαται πάνω από τις ενεργειακές αγορές.

Το φυσικό αέριο

Σε στάση αναμονής φαίνεται ότι βρίσκεται και η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου υπό αυτά τα δεδομένα. Έτσι, με βάση την τελευταία εικόνα, την Παρασκευή 22 Μαΐου στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Ιούνιο έκλεισαν στα 48,55 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια πτώση κατά 0,27%. Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Μαΐου η τιμή του «γαλάζιου χρυσού» είχε σπάσει το φράγμα των 50 ευρώ/MWh , για να φτάσει σχεδόν τα 52 ευρώ/MWh στις 19 Μαΐου και στη συνέχεια να υποχωρήσει κάτω από τα 50 ευρώ.

Είναι σαφές ότι η συνέχεια θα έχει τη «σφραγίδα» των εξελίξεων στο γεωπολιτικό πεδίο. Εάν οδηγηθούμε σε επανέναρξη των πολεμικών χτυπημάτων στο Ιράν από πλευράς ΗΠΑ-Ισραήλ θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε τιμές πολύ πάνω από τα 60 ευρώ/MWh. Εάν συνεχιστεί το σημερινό κλίμα ρευστότητας αλλά χωρίς ορατό ορίζοντα αποκλιμάκωσης εκτιμάται ότι οι τιμές θα κινούνται ελαφρά ανοδικά.

Σε κάθε περίπτωση, για την ομαλοποίηση της κατάστασης στην ενεργειακή αγορά απαιτείται επιτυχές ειρηνευτικό σχέδιο και πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Κάτι που δεν διαφαίνεται για το αμέσως επόμενο διάστημα.

