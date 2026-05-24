Ακίνητα: Σοκ από το διπλό χαράτσι το 2027 υπέρ Δήμων και Περιφερειών

Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα, μέσω «φουσκωμένων» λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, φέρνει το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027



θα επιβάλλονται δύο νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ένας φόρος θα είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), που θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των δήμων, θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ), θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα έχει συνολικά υψηλότερους συντελεστές και θα επιβάλλεται ακόμη και στο δικαίωμα υψούν, προκαλώντας σημαντικά αυξημένες χρεώσεις στους ιδιοκτήτες σε σύγκριση



με αυτές που ισχύουν σήμερα.

Ο δεύτερος φόρος θα είναι το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, (ΤΠΑ), μία επιπλέον επιβάρυνση που δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται από τις Περιφέρειες, επίσης μέσω των λογαριασμών ρεύματος, με στόχο την αύξηση των εσόδων τους για τη χρηματοδότηση έργων.

Το άθροισμα των δύο αυτών νέων επιβαρύνσεων θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το συνολικό ύψος των δημοτικών φόρων που καταβάλλουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Τι θα ισχύσει για το ΤΤΑ

Οι νέοι φόροι προβλέπονται βάσει των άρθρων 392-396 και 447 του νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων ένας νέος ενιαίος δημοτικός φόρος, το ΤΤΑ, που θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και τον ΦΗΧ.

Το ΤΤΑ θα υπολογίζεται με ποσοστιαίο συντελεστή, που θα καθορίζεται από κάθε δήμο, μεταξύ 0,3 και 0,7 τοις χιλίοις επί του γινομένου που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των



τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του κάθε ακινήτου επί την αντικειμενική τιμή ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου και επί τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου (όπως τα δύο αυτά τελευταία μεγέθη έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών).

Σήμερα, το ΤΑΠ επιβάλλεται με συντελεστή μεταξύ 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις επί του παραπάνω γινομένου, ενώ το ΦΗΧ είναι μεσοσταθμικά κάτω από το 50% του ΤΑΠ.

Συνεπώς, το νέο ΤΤΑ θα προκαλεί, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μεγαλύτερες επιβαρύνσεις στα ακίνητα. Είναι ουσιαστικά ένας νέος «δημοτικός ΕΝΦΙΑ».

Το ΤΤΑ θα επιβαρύνει κάθε μήνα τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή θα εισπράττεται από τις εταιρείες παρόχους και θα αποδίδεται στη συνέχεια από τις εταιρείες αυτές στους δήμους.

Πρόκειται για μια διαδικασία που ισχύει και σήμερα για την είσπραξη του ΤΑΠ και του ΦΗΧ. Το ΤΤΑ θα επιβαρύνει, συγκεκριμένα:

α) τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων,

β) τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα,

γ) το δικαίωμα υψούν («αέρας»), εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό.

Υπόχρεος πληρωμής θα είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό του ΤΤΑ θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενοίκιο.

Στις περιοχές όπου δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπολογισμός της αξίας τους θα γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Φορολογική Αρχή στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των άλλων μητρώων που τηρούνται και παρέχονται στους δήμους.

Διακοπή ηλεκτροδότησης

Όταν ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει το τέλος, μη πληρώνοντας τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και να μην την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο.

Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές ώστε να μεριμνήσει εκείνος για την είσπραξη του οφειλόμενου ΤΤΑ.

Στις περιπτώσεις διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή στη χρήση του ακινήτου από τρίτο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στον οικείο δήμο τη διαδοχή, μαζί με το τυχόν απομένον ανεξόφλητο ποσό από το ΤΤΑ.

Ο καθιστάμενος για πρώτη φορά ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να



υποβάλει ηλεκτρονικά στον δήμο όπου βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε έναν μήνα από την πράξη αναγνώρισης του δικαιώματός του, δήλωση ακινήτων.

Ομοίως, οφείλει να υποβάλλει με ηλεκτρονικό τρόπο νέα δήλωση, για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, εντός δύο μηνών από τη μεταβολή αυτή. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο υπόχρεος αυτής υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου ΤΤΑ που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

Επιβολή τέλους για περιφερειακή ανάπτυξη

Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, την επιβολή πρόσθετου φόρου από τις Περιφέρειες.

Ειδικότερα, από το 2027 θα επιβάλλεται το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης σε όλα τα εντός σχεδίου ακίνητα και σε όλα τα κτίσματα εκτός σχεδίου. Ο νέος αυτός φόρος θα επιβάλλεται με



συντελεστή που θα καθορίζεται μεταξύ 0,15 έως 0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου της επιφάνειας κάθε ακινήτου επί την αντικειμενική τιμή ζώνης και επί τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου. Οι συντελεστές του ΤΠΑ δύνανται να διαφοροποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Το ΤΠΑ θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται επίσης μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με διαδικασίες και κυρώσεις όμοιες με αυτές που προβλέπονται για το ΤΤΑ.

Ο φόρος αυτός συνιστά μια επιπλέον νέα επιβάρυνση για τα ακίνητα, καθώς σήμερα δεν προβλέπεται η επιβολή του.

Τα έσοδα από το ΤΠΑ θα διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων αρμοδιότητας της περιφέρειας.

