Στον αέρα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Νέα κινητοποίηση στις 27/5

Σε νέα κινητοποίηση προχωρεί η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου «Συσπείρωση & Δράση», ζητώντας άμεση πολιτική παρέμβαση για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Σημειώνεται πως ο νόμος που έφερε η κυβέρνηση προβλέπει την εθελοντική συμμετοχή των δανειοληπτών σε ρύθμιση, η οποία όμως αφορά δανειολήπτες με εξυπηρετούμενες ή ρυθμισμένες και εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή του δανείου τους σε ευρώ. Με βάση τα στοιχεία, οι δανειολήπτες αισθάνονται ακόμα μία φορά πως η κυβέρνηση αδιαφορεί για να δώσει πραγματική λύση στο πρόβλημα.

Ελάχιστοι έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν

Παρότι η πλατφόρμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 19 Φεβρουαρίου, ελάχιστοι είναι οι δανειολήπτες που έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στην πλατφόρμα έχουν εκκινήσει πάνω από 12.456 διαδικασίες. Ωστόσο, οι 3.566 έχουν ακυρωθεί από τους ίδιους τους αιτούντες, με αποτέλεσμα οι ενεργές περιπτώσεις να περιορίζονται στις 8.890. Από αυτές, 2.260 βρίσκονται στο στάδιο της δημιουργίας, 747 στο στάδιο της ανάκτησης στοιχείων, 3.356 στη φάση της συμπλήρωσης και 2.527 έχουν φτάσει στην έκδοση βεβαίωσης κατάταξης.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως στο τραπεζικό σύστημα βρίσκονται 20.625 ενεργά δάνεια με υπόλοιπο 2,5 δισ. ελβετικά φράγκα, ενώ άλλα 17.442 δάνεια, ύψους 3 δισ. ελβετικών φράγκων, βρίσκονται στα χέρια των servicers. Συνολικά, δηλαδή, στη χώρα μας καταγράφονται 38.067 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, συνεπώς μόλις 1 στους 3 έχουν μπει στη διαδικασία της ρύθμισης.

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Η επιτροπή καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι έξω από το υπουργείο Οικονομικών και πορεία προς τη Βουλή, με κεντρικό αίτημα τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή. Σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η αποκατάσταση της αδικίας για τους δανειολήπτες «δεν αποτελεί πολιτική ευχέρεια αλλά θεσμική και συνταγματική υποχρέωση της Βουλής», κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη θεσμική εκτροπή» και «οργανωμένη κοινωνική βλάβη» εις βάρος χιλιάδων οικογενειών.

Οπως αναφέρει, μετά τη συγκέντρωση της 29ης Απριλίου στον Αρειο Πάγο, όπου τέθηκε το ζήτημα της εφαρμογής του ευρωπαϊκού Δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, ο αγώνας μεταφέρεται πλέον «στο κέντρο της νομοθετικής εξουσίας» με στόχο την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών.

Οι δανειολήπτες ζητούν άμεση διεξαγωγή συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς και την κλήση στη Βουλή του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, προκειμένου να παρουσιαστούν στοιχεία και γνωμοδοτήσεις από ευρωπαϊκούς θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Παράλληλα, ζητούν την αναθεώρηση και ακύρωση της τροπολογίας 5264/2025, την οποία χαρακτηρίζουν «εκβιαστική», υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε απώλεια δικαιωμάτων και σε «εθελοντικούς συμβιβασμούς υπό πίεση».

