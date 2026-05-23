Πόλο: Και του χρόνου στην Α1 ανδρών τα Χανιά

Τα Χανιά ολοκλήρωσαν την αντεπίθεσή τους στο φινάλε της σεζόν και κατάφεραν να κερδίσουν την παραμονή τους στη Waterpolo League ανδρών, νικώντας με 10-9 στην Κέρκυρα τον τοπικό ΝΑΟΚ, στον αγώνα μπαράζ για την τελευταία θέση στην Α1 της νέας σεζόν.

Η κρητική ομάδα, που είχε τερματίσει προτελευταία στην κανονική περίοδο, «επιβίωσε» από δύο σειρές πλέι άουτ (με ΝΟ Πατρών και ΟΦΘ) με μειονέκτημα έδρας και σήμερα «σφράγισε» την παραμονή της, επικρατώντας της Κέρκυρας, που ήταν φιναλίστ στο πρωτάθλημα της Α2.

Ο ΝΟΧ προηγήθηκε 5-0 και 6-1 στη δεύτερη περίοδο, αλλά οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και μείωσαν σε 9-8, περίπου πέντε λεπτά πριν τη λήξη. Ενα γκολ του Τοράκη, 2΄13΄΄ πριν το τέλος, έκρινε ουσιαστικά το παιχνίδι, αφού το μόνο που κατάφερε η Κέρκυρα ήταν να μειώσει με τον Τίγκα στο τελικό 10-9.

Ετσι, στη Waterpolo League ανδρών της περιόδου 2026-27, θα μετάσχουν οι εξής 14 ομάδες: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Απόλλων Σμύρνης, Βουλιαγμένη, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, Περιστέρι, Υδραϊκός, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Εθνικός, Χίος, Χανιά και Ηλυσιακός.

