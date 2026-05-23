Κλειστό την Κυριακή για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς εξαιτίας του καιρού

Κλειστό παραμένει και αύριο (24.05) το Φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του, εξαιτίας λόγω επερχόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πιο αναλυτικά:

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Κυριακή 24 Μαΐου 2026, προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 4 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης 2,5 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι κάτω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων,

ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι προσβάσιμο για τους επισκέπτες την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και από τις δύο εισόδους του. Λόγω και της πρόσφατης αστάθειας του καιρού, παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την διέλευση τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Χωρίς ραντεβού για ταυτότητες - Ασφυξία στα Αστυνομικά Τμήματα

Ακίνητα: Νέος δημοτικός φόρος από τον Ιανουάριο - Έρχεται το "Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης"