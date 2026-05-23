Ακίνητα: Νέος δημοτικός φόρος από τον Ιανουάριο - Έρχεται το "Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης"

Νέες και αυξημένες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπει ο υπό διαβούλευση «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με την εισαγωγή του «Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης», ενός νέου δημοτικού φόρου που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.

Το νέο τέλος θα επιβάλλεται σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, εντός και εκτός σχεδίου πόλης, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις ακινήτων και δικαιωμάτων επί αυτών, όπως το δικαίωμα υψούν. Ο υπολογισμός του θα γίνεται με συντελεστή που θα κυμαίνεται από 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας, με το τελικό ύψος της επιβάρυνσης να καθορίζεται από κάθε δημοτικό συμβούλιο, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων και, σε αρκετές περιπτώσεις, αυξημένου κόστους σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και θα αποδίδεται στους δήμους από τους παρόχους ενέργειας, ενσωματωμένο στον εκκαθαριστικό λογαριασμό . Υπόχρεοι καταβολής θα είναι κατά κύριο λόγο οι ιδιοκτήτες, οι επικαρπωτές ή οι νομέας των ακινήτων, ενώ σε περιπτώσεις μίσθωσης, το ποσό θα μπορεί να επιβαρύνει τον ενοικιαστή, με πρόβλεψη ωστόσο για αντίστοιχη αφαίρεση από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο πλαίσιο συμμόρφωσης και ελέγχου, καθώς προβλέπεται υποχρέωση δήλωσης ακινήτων από νέους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές εντός ενός μηνός από την απόκτηση του δικαιώματος, καθώς και επικαιροποίηση στοιχείων σε περίπτωση μεταβολών εντός δύο μηνών. Σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης, προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.

Παράλληλα, αυστηρές είναι οι ρυθμίσεις για τη διαδικασία είσπραξης, καθώς σε περίπτωση μη εξόφλησης τριών συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών ή ενός τριμηνιαίου, προβλέπεται διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου έως την αποπληρωμή των οφειλών. Η επανασύνδεση θα γίνεται μόνο μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού προς τον πάροχο και τον οικείο δήμο.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί, σύμφωνα με το Υπουργείο, να απλοποιήσει και να ενοποιήσει τις υφιστάμενες επιβαρύνσεις προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ωστόσο ήδη προκαλεί συζητήσεις για το πραγματικό ύψος των επιβαρύνσεων και τον τρόπο εφαρμογής του, καθώς οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το τελικό κόστος σε σημαντικό εύρος.

