Κρήτη - Δημογλίδου: Σεσημασμένοι κακοποιοί πίσω από την οργάνωση που τρομοκρατούσε την ύπαιθρο

Η έρευνα σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην αποκάλυψη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, το οποίο φέρεται να είχε παρουσία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης.

Συνολικά 76 άτομα κατηγορούνται ότι δρούσαν σε οργανωμένη δομή τύπου «οικογενειακής μαφίας», εμπλεκόμενα σε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή και οικονομικές απάτες. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΑΑΔΕ.

Η εκπρ. Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο MEGA.

«Είναι μια άλλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Ηρακλείου, αυτή τη φορά, όχι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ουσιαστικά μια δικογραφία που σχηματίστηκε για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές κατ’ οίκον έρευνες, περισσότερες από είκοσι κατ’ οίκον έρευνες. Έχουν βρεθεί όπλα, ναρκωτικές ουσίες, χρήματα και μάλιστα κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν και κάποια στοιχεία τα οποία προφανώς και θα επεξεργαστούν τώρα στην ανάκριση, για τα οποία φαίνεται ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ίσως λάμβαναν και παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε αρχικά.

«Τα περισσότερα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει ξανά την ελληνική αστυνομία. Κάποιοι έχουν φυλακιστεί, έχουν εκτεθεί σε ποινές φυλάκισης, έχουν αποφυλακιστεί. Δεν είναι πρώτη φορά που συναντούμε αυτούς τους ανθρώπους ως αστυνομία. Υπήρχε πληροφορία και ουσιαστικά διερευνόταν αυτό. Υπήρχαν και νόμιμες επισυνδέσεις. Βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά. Και προέκυψε και για κάποια από τα μέλη ότι με κάποιο τρόπο λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις. Εκεί υπάρχει αρκετό υλικό από τους αστυνομικούς» τόνισε και πρόσθεσε:

«Στην προηγούμενη περίπτωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου είχαμε εκβιασμούς, είχαμε καταπατήσεις αγροτεμαχίων. Εκεί προφανώς και χρειάζεται η συμβολή των παθόντων. Παρόλο που ήταν 107 αρχικά οι παθόντες που διαπιστώσαμε, μόνο 40 έδωσαν πληροφορίες στην Ελληνική Αστυνομία. Κακώς φοβούνται γιατί αν δεν σχηματιστεί μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία με τις καταγγελίες όλων των πραγματικών θυμάτων, δεν θα μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη».

