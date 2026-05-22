ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 10:53
Κρήτη: Άνοιξε την πόρτα και βρήκε νεκρή την σύζυγό του
απόγνωση
clock 09:20 | 22/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Πλατανιά Χανίων, όπου 52χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε με τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν νωρίτερα στην παραλία της ξενοδοχειακής μονάδας, όταν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και επέστρεψε στο δωμάτιό της για ξεκούραση.

Λίγη ώρα αργότερα, ο σύζυγός της επέστρεψε επίσης στο δωμάτιο, όπου τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τον γιατρό που έφτασε στο σημείο να διαπιστώνει τον θάνατό της.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της 52χρονης θα διερευνηθούν, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση.

Ιατροδικαστική Εξέταση Αιφνίδιος Θάνατος Ξενοδοχείο Εκαβ
