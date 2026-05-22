Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρωταθλητής και στη Σ. Αραβία με την Αλ-Νασρ (βίντεο)

Το ήθελε σαν... τρελός και το κατάφερε κι αυτό! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ξανά ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αλ Νασρ, καθώς με δύο δικά του γκολ -το ένα μάλιστα με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ- οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Νασρ επικράτησε με 4-1 της Ντάμακ στο γήπεδό της και «σφράγισε» και μαθηματικά τον εφετινό τίτλο, κατακτώντας το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Οι Σαντιό Μανέ και ο Κομάν είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για τη νίκη της Αλ Νασρ η οποία έκλεισε τη σεζόν με 86 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Αλ Χιλάλ με 84.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε... δράση στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας δίχτυα στο 63’ και στο 81’ με δύο γκολ που «κλείδωσαν» το τρίποντο και τον τίτλο. Στο 88’ έγινε αλλαγή και αποχώρησε μέσα σε αποθέωση, εμφανώς συγκινημένος στον πάγκο, ζώντας μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο τεράστιος Πορτογάλος έφτασε τα 973 στην καριέρα του και πλησίασε ακόμη περισσότερο στο ιστορικό milestone των 1000 τερμάτων. Μάλιστα, ήταν σαφώς συγκινημένος και βουρκωμένος στα τελευταία λεπτά, τόσο για το προσωπικό του επίτευγμα, όσο και για την κατάκτηση του τίτλου.







Αυτό ήταν το 11ο τρόπαιο για την Αλ Νασρ στη Saudi Pro League, και πρώτο από τη σεζόν 2018-19. O Ρονάλντο ολοκλήρωσε τη σεζον με 30 γκολ σε 28 ματς πρωταθλήματος.

