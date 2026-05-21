Σιδηρόδρομος: «Λουκέτο» 20 ημερών στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη για τα έργα αποκατάστασης μετά τον Daniel

Τα σενάρια για διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel το φθινόπωρο του 2023, φαίνεται να επιβεβαιώνονται αν και ακόμα όχι επισήμως.

Σύμφωνα με σιδηροδρομικές πηγές το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει παύση των δρομολογίων από τις 28 Ιουνίου έως και τις 18 Ιουλίου, για συνολικό διάστημα περίπου 20 ημερών, με τους αρμοδίους να έχουν περικόψει το διάστημα της διακοπής περίπου στο μισό, από τις 45 στις 20. Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο Υποδομών ή τον ΟΣΕ, το ενδεχόμενο θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.

Η διακοπή συνδέεται με τα έργα αποκατάστασης στο τμήμα Δομοκός - Κραννώνας, όπου εκτελούνται παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο την πλήρη επαναφορά της γραμμής και την αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας. Κυβερνητικά στελέχη έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι στόχος είναι η επανεκκίνηση πιο γρήγορων και ασφαλών δρομολογίων μέσα στο 2026.

Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ύστερα από τη διακοπή και των δύο μοναδικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται στη βασική γραμμή, εξετάζεται η λειτουργία δρομολογίων έως το Λιανοκλάδι, με τη συνέχεια της μετακίνησης να πραγματοποιείται πιθανότατα με λεωφορεία ή συνδυασμένες μεταφορές. Ωστόσο οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της διαχείρισης των εμπορευματικών μεταφορών κατά τη διάρκεια της διακοπής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνεννοήσεις με μεγάλους διαχειριστές φορτίων και λιμενικούς φορείς ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και να αποφευχθεί η πληρωμή ρητρών που έχουν υπογραφεί και αφορούν τα εμπορευματικά δρομολόγια.

Έντονες αντιδράσεις για την πιθανή αναστολή λειτουργίας της γραμμής

Η πιθανή αναστολή λειτουργίας της γραμμής έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο σιδηρόδρομος παραμένει με περιορισμένη δραστηριότητα μετά την τραγωδία των Τεμπών και τις αλλεπάλληλες διακοπές δρομολογίων των τελευταίων ετών.

Σήμερα, στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη εκτελούνται ελάχιστα επιβατικά δρομολόγια σε σχέση με το παρελθόν, ενώ σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου η σιδηροδρομική δραστηριότητα παραμένει ουσιαστικά ανενεργή. Εργαζόμενοι και επιβάτες εκφράζουν ανησυχία ότι μια νέα πολύημερη διακοπή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα και τη λειτουργία του δικτύου.

Την ίδια ώρα, η Hellenic Train ανακοίνωσε νέα προσωρινή αναστολή δρομολογίων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Ορεστιάδα. Από τις 23 Μαΐου 2026 διακόπτεται προσωρινά η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα, λόγω εργασιών εγκατάστασης του συστήματος γεωεντοπισμού HEPOS στο τροχαίο υλικό της εταιρείας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία που θα εξυπηρετούν τις περισσότερες στάσεις της διαδρομής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικές εργασίες και να επανέλθει η κανονική λειτουργία της γραμμής.

