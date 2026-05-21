Κύκλωμα σε Βορίζια και Αμάρι: Οι καταγγελίες τρόμου που είχαν φτάσει από το 2022 στις αρχές

Μπροστά στην ανακρίτρια Ρεθύμνου αναμένεται να βρεθούν την Παρασκευή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε επί χρόνια στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου , σκορπώντας φόβο σε κατοίκους και αγρότες. Πρόκειται για έναν 43χρονο και δύο συγγενικά του πρόσωπα, ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι οι εκτάσεις που δήλωναν για επιδοτήσεις ήταν νόμιμα μισθωμένες.

Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να έχει βαθιές ρίζες. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι για χρόνια βίωναν ένα καθεστώς συνεχών απειλών, πιέσεων και εκφοβισμών, κάνοντας λόγο για καταπατήσεις αγροτικών εκτάσεων, καταστροφές περιουσιών, ακόμη και επιθέσεις σε βάρος ανθρώπων που αντιδρούσαν. Όπως περιγράφουν, πολλοί απέφευγαν ακόμη και να κατονομάσουν πρόσωπα στις καταγγελίες τους, φοβούμενοι αντίποινα.

Το 2022, συνολικά 107 πολίτες από τους δήμους Αμαρίου και Φαιστού είχαν προχωρήσει σε κοινή επιστολή προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις εισαγγελικές αρχές, ζητώντας παρέμβαση για όσα, όπως υποστήριζαν, συνέβαιναν στην περιοχή. Στην επιστολή γινόταν αναφορά σε ένα κλίμα τρομοκρατίας που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε παγιωθεί επί χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Ακολούθησε προκαταρκτική εξέταση με εντολή της Εισαγγελίας Ρεθύμνου, όμως η πορεία της έρευνας φέρεται να δυσκόλεψε όταν έγινε γνωστό ότι είχαν υποβληθεί οι καταγγελίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από τους κατοίκους που αρχικά είχαν μιλήσει άρχισαν στη συνέχεια να αποστασιοποιούνται ή να αποφεύγουν νέες αναφορές, επικαλούμενοι φόβο και πιέσεις.

Η υπόθεση επανήλθε δυναμικά το 2025, όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε εκ νέου την έρευνα, αξιοποιώντας και το υλικό της αρχικής προκαταρκτικής. Παρά τις δυσκολίες, δεκάδες καταθέσεις παρέμειναν ενεργές και αποτέλεσαν μέρος της δικογραφίας που οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει έντονος φόβος, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, άτομα που έχουν καταθέσει στις αρχές φέρονται να δέχονται πιέσεις προκειμένου να ανακαλέσουν ή να αλλάξουν όσα έχουν αναφέρει.

