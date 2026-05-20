Αυστραλία: Η πλουσιότερη γυναίκα επένδυσε 100 εκατ. δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες οπλικών συστημάτων

Η Τζίνα Ράινχαρτ, η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας, επένδυσε σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές εταιρείες οπλικών συστημάτων, ενώ παράλληλα στήριξε και δύο μεταλλευτικές εταιρείες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η ιδιωτική της εταιρεία Hancock Prospecting αγόρασε μετοχές των RTX Corporation, Northrop Grumman, L3Harris Technologies και Lockheed Martin, οι οποίες στις 31 Μαρτίου είχαν συνολική αξία 97 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με κανονιστική κατάθεση.

Η Hancock αύξησε επίσης κατά 1,35 εκατομμύρια μετοχές τη συμμετοχή της στην Hudbay Minerals και απέκτησε μερίδιο στη Newmont Corporation. Οι συμμετοχές αυτές, μαζί με τις θέσεις της εταιρείας στις μεταλλευτικές Teck Resources και MP Materials, αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό του χρηματιστηριακού χαρτοφυλακίου της Hancock, ύψους περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Η 72χρονη επιχειρηματίας δημιούργησε την περιουσία της μέσω της ανάπτυξης τεράστιων κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύματος στη Δυτική Αυστραλία. Σήμερα η περιουσία της ανέρχεται σε 43,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index. Τα τελευταία χρόνια αύξησε περαιτέρω τον πλούτο της δημιουργώντας το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε σπάνιες γαίες εκτός Κίνας.

Η Hancock Prospecting αγόρασε περίπου 1,2 εκατομμύρια μετοχές της Rare Earths Americas, αποκτώντας ποσοστό 6% στη νεοεισηγμένη αμερικανική μεταλλευτική εταιρεία, αξίας περίπου 34 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ουάσιγκτον και στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, με στόχο να ενταχθεί σε έναν κύκλο ισχυρών και υπερπλούσιων προσωπικοτήτων, από τον Ελον Μασκ της Tesla έως τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζο, που έχουν πρόσβαση στον πρόεδρο.

Ο δείκτης MSCI World Metals & Mining Index έχει σημειώσει άνοδο 19% φέτος έως το κλείσιμο της Παρασκευής, έναντι αύξησης 8,2% για τον S&P 500. Αντίθετα, ο δείκτης MSCI World Aerospace & Defense Index έχει καταγράψει πτώση 3,5%.

