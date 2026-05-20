'ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ": Τα παιδιά κέρδισαν τους γονείς τους στο καθιερωμένο παιχνίδι μπάσκετ

Το καθιερωμένο παιχνίδι μπάσκετ– θεσμός των τμημάτων Προμίνι του "Ηράκλειο" ΟΑΑ ανάμεσα σε παιδιά και γονείς πραγματοποιήθηκε και τη φετινή σεζόν στο γήπεδο της Δούκος Μποφώρ, χαρίζοντας όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα σε όλους τους συμμετέχοντες.
Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με ένταση, πειράγματα, συνθήματα από την εξέδρα αλλά και αρκετά… «ενδοοικογενειακά» φάουλ να δίνουν ξεχωριστό χρώμα στο παιχνίδι. Οι μικροί αθλητές κατάφεραν για ακόμη μία χρονιά να πανηγυρίσουν τη νίκη, επικρατώντας με σκορ 44-43, σε ένα παιχνίδι όπου η αγωνία κράτησε μέχρι το τελευταίο λεπτό.
"Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι «μικροί» παίκτες ανέλαβαν να αναδείξουν τους MVP από την ομάδα των γονέων. Τον σχετικό τίτλο, δια χειρός του coach Γαγάνη, παρέλαβαν η μαμά Τερζάκη και ο μπαμπάς Μαυρογιάννης, μέσα σε θερμό χειροκρότημα και χαμόγελα από όλους."αναφέρει ο σύλλογος.