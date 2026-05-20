Λασίθι: Ο Μεγάλος Ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου «επιστρέφει» στην Κρήτη!

Σε μια σπουδαία κίνηση ιστορικής αποκατάστασης και πολιτιστικής αναβάθμισης προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία και τοποθέτηση δύο γλυπτών αφιερωμένων στον Νέαρχο, τον θρυλικό Κρητικό Ναύαρχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα μνημεία θα κοσμήσουν την πόλη του Αγίου Νικολάου και την ιστορική κοινότητα της Κριτσάς.

Επιστροφή στις ρίζες του μεγάλου Θαλασσοπόρου

Ο Νέαρχος, ο οποίος ηγήθηκε του παράτολμου και ιστορικού απόπλου από τον Ινδό ποταμό έως τον Ευφράτη, συνδέεται άρρηκτα με την περιοχή. Γεννήθηκε στην Αρχαία Λατώ, τα ερείπια της οποίας δεσπόζουν κοντά στην Κριτσά. Παράλληλα, επίνειο και λιμάνι της αρχαίας αυτής πόλης-κράτους ήταν η «Λατώ προς Καμάρα», η οποία βρισκόταν στη θέση του σημερινού Αγίου Νικολάου.

Η επιλογή των δύο αυτών τοποθεσιών για την ανέγερση των γλυπτών δεν είναι τυχαία, καθώς γεφυρώνει τη γενέτειρα του μεγάλου θαλασσοπόρου με το επίνειο της ναυτικής του κληρονομιάς.

Μ. Μενεγάκης: «Επένδυση στην Εξωστρέφεια»

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την ομόφωνη στήριξη του σώματος, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του έργου.

«Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μόνο πράξη ιστορικής μνήμης, αλλά επένδυση στην πολιτιστική ταυτότητα και εξωστρέφεια του Δήμου μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μενεγάκης.

Πολιτιστικό και Τουριστικό Αποτύπωμα

Η τοποθέτηση των γλυπτών αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τους λάτρεις της ιστορίας και του πολιτιστικού τουρισμού. Με την κίνηση αυτή, ο Δήμος Αγίου Νικολάου:

Αναδεικνύει

μια παγκόσμιας εμβέλειας ιστορική προσωπικότητα.

μια παγκόσμιας εμβέλειας ιστορική προσωπικότητα. Ενισχύει

τους δεσμούς των σύγχρονων οικισμών με την αρχαία ιστορία τους.

τους δεσμούς των σύγχρονων οικισμών με την αρχαία ιστορία τους. Δημιουργεί

νέα τοπόσημα υψηλής αισθητικής αξίας στον δημόσιο χώρο.

νέα τοπόσημα υψηλής αισθητικής αξίας στον δημόσιο χώρο. Image

Η ομόφωνη απόφαση ανοίγει τον δρόμο για τις διαδικασίες ανάθεσης και φιλοτέχνησης των έργων, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την Ανατολική Κρήτη τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Πρωτοβουλία για πειθαρχική διαδικασία κατά του Κ. Τζαβέλλα