Κρήτη: Στο τραπέζι του Θάνου Πλεύρη και των τοπικών φορέων η νέα δομή μεταναστών
clock 17:31 | 20/05/2026
Ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αντικείμενο τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας και καταγραφής μεταναστών στην Κρήτη.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου.

 Το Υπουργείο Μετανάστευσης προσανατολίζεται στη δημιουργία ενός ελεγχόμενου χώρου βραχείας παραμονής. Στόχος είναι η ολιγοήμερη φιλοξενία, η παροχή πρώτων βοηθειών και η ταυτοποίηση των μεταναστών που φτάνουν στα νότια παράλια του νησιού, πριν από την άμεση μεταφορά τους σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, έχουν αναζητηθεί διάφοροι πιθανοί χώροι, έχουν καταγραφεί όλοι οι προβληματισμοί και υπάρχει η βούληση και η διάθεση να εξεταστούν και νέοι χώροι που θα προταθούν, ώστε γίνει η επιλογή του ιδανικότερου σημείου.

 Θα ακολουθήσει συνάντηση του Θάνου Πλεύρη και με τους Βουλευτές Ηρακλείου όπου και θα ζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης.

