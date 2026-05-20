Ποια είναι η τροφή που συνδέεται με έως και 27% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ

Η διατροφή φαίνεται να παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη υγεία του εγκεφάλου, με τους επιστήμονες να εστιάζουν σε καθημερινές τροφές που ενδέχεται να μειώνουν τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Μια νέα μεγάλης κλίμακας μελέτη έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση μιας συγκεκριμένης τροφής και τη γνωστική υγεία. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και ανοίγει νέες συζητήσεις γύρω από τον ρόλο της καθημερινής διατροφής στην πρόληψη της άνοιας.

Η τροφή που οι ερευνητές εξετάζουν για τον πιθανό ρόλο της στην υγεία του εγκεφάλου

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο κοινή μορφή άνοιας, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ένας αριθμός που αναμένεται σχεδόν να διπλασιαστεί μέχρι το 2050. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, και τα διαθέσιμα φάρμακα επιβραδύνουν μόνο σε μικρό βαθμό την εξέλιξή της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους σε έναν από τους λίγους παράγοντες κινδύνου που μπορείτε πραγματικά να ελέγξετε: τη διατροφή σας.

Μια ολοένα και αυξανόμενη σειρά επιστημονικών δεδομένων δείχνει ότι συγκεκριμένες τροφές και θρεπτικά συστατικά βοηθούν στην προστασία της υγείας του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνουμε. Σκεφτείτε: φυλλώδη πράσινα λαχανικά, μούρα, λιπαρά ψάρια και ελαιόλαδο. Τα αυγά αποτελούν μια πιθανή νέα προσθήκη σε αυτή τη λίστα.

Η «απενοχοποίηση» του αυγού και τα οφέλη για τον εγκέφαλο

Τα αυγά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τον εγκέφαλο, όπως:

Χολίνη (βασική για τη μνήμη)

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (DHA)

Καροτενοειδή (λουτεΐνη και ζεαξανθίνη)

Βιταμίνη B12

Στο παρελθόν, τα αυγά είχαν προκαλέσει αντιπαραθέσεις λόγω της περιεκτικότητάς τους σε χοληστερόλη. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες έχουν σε μεγάλο βαθμό απαλλάξει τα αυγά από τις ανησυχίες για την καρδιακή υγεία που τα συνόδευαν παλαιότερα. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για μια πιο προσεκτική ματιά στο τι μπορούν να προσφέρουν στο υπόλοιπο σώμα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου μας.

Τι αποκαλύπτει η νέα μεγάλη μελέτη για τα αυγά και το Αλτσχάιμερ

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Nutrition θέλησε να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Μπορεί η τακτική κατανάλωση αυγών να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Loma Linda παρακολούθησαν σχεδόν 40.000 ηλικιωμένους ενήλικες για έναν μέσο όρο 15 ετών για να το ανακαλύψουν. Δείτε παρακάτω τι διαπίστωσαν.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές άντλησαν τα δεδομένα τους από τη μελέτη Adventist Health Study-2, μια μακροχρόνια έρευνα στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 96.000 Αντβεντιστές της Έβδομης Ημέρας σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι Αντβεντιστές αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομάδα για μελέτη, καθώς τείνουν να προσέχουν την υγεία τους, παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά καπνίσματος και κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ ακολουθούν ποικίλες διατροφές – από παμφάγες έως πλήρως χορτοφαγικές (vegan). Αυτό έδωσε στους επιστήμονες ένα ευρύ φάσμα δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση αυγών.

Για τη συγκεκριμένη ανάλυση, η επιστημονική ομάδα εστίασε σε 39,498 συμμετέχοντες ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ασφάλισης Medicare. Η σύνδεση της ομάδας με τα αρχεία του Medicare επέτρεψε στους ερευνητές να παρακολουθήσουν ποιοι εμφάνισαν τη νόσο Αλτσχάιμερ με την πάροδο του χρόνου μέσω κλινικών διαγνώσεων, μια μέθοδος πολύ πιο αξιόπιστη από το να βασίζονται σε αναφορές των ίδιων των ασθενών για προβλήματα μνήμης.

Στην έναρξη της μελέτης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, δηλώνοντας πόσο συχνά έτρωγαν αυγά (από καθόλου ή σπάνια έως πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα). Η ομάδα συνέλεξε επίσης πληροφορίες για άλλες διατροφικές συνήθειες, τη σωματική άσκηση, τον ύπνο, το κάπνισμα, τη χρήση αλκοόλ και προϋπάρχουσες παθήσεις.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 15,3 ετών, 2.858 συμμετέχοντες διαγνώστηκαν με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στατιστικά μοντέλα για να συγκρίνουν τα ποσοστά της νόσου μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα βάσει των πολλών άλλων παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο άνοιας.

Σημείωση: Ενώ η μητρική μελέτη Adventist Health Study-2 χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, η συγκεκριμένη ανάλυση υποστηρίχθηκε από επιχορήγηση του Αμερικανικού Συμβουλίου Αυγών (American Egg Board).

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μελέτης

Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν έτρωγαν ποτέ ή σπάνια αυγά, εκείνοι που τα κατανάλωναν συχνότερα παρουσίασαν χαμηλότερο κίνδυνο διάγνωσης με Αλτσχάιμερ. Αυτή η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλες διατροφικές συνήθειες, τον τρόπο ζωής και την κατάσταση της υγείας των συμμετεχόντων.

Το ποσοστό μείωσης του κινδύνου εξαρτήθηκε από τη συχνότητα κατανάλωσης αυγών:

1 έως 3 φορές τον μήνα: 17% χαμηλότερος κίνδυνος

1 φορά την εβδομάδα: 17% χαμηλότερος κίνδυνος

2 έως 4 φορές την εβδομάδα: 20% χαμηλότερος κίνδυνος

5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα: 27% χαμηλότερος κίνδυνος

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης την πρόσληψη αυγών σε συνεχή κλίμακα και ανακάλυψαν κάτι αξιοσημείωτο: Οι άνθρωποι που δεν έτρωγαν καθόλου αυγά είχαν 22% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ σε σχέση με εκείνους που κατανάλωναν περίπου 10 γραμμάρια την ημέρα (ποσότητα που ισοδυναμεί περίπου με ένα αυγό την εβδομάδα). Με άλλα λόγια, ακόμη και μια μέτρια ποσότητα αυγών φαίνεται να κάνει τη διαφορά, και δεν χρειάζεται να τα τρώει κανείς καθημερινά για να δει οφέλη.

Οι περιορισμοί της έρευνας

Η μελέτη παρουσιάζει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Είναι μελέτη παρατήρησης: Μπορεί να δείξει μια συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση αυγών και τον χαμηλότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα αυγά προκάλεσαν άμεσα αυτή τη μείωση.

Μία μόνο αξιολόγηση: Η διατροφή αξιολογήθηκε μόνο μία φορά στην αρχή, επομένως δεν καταγράφηκαν τυχόν αλλαγές στις συνήθειες με την πάροδο των ετών.

Δείγμα πληθυσμού: Επειδή οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως λευκοί, μεγαλύτερης ηλικίας και άτομα που πρόσεχαν ήδη την υγεία τους, τα ευρήματα ενδέχεται να μην ισχύουν εξίσου για όλο τον πληθυσμό.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν επίσης ότι, παρά τις εκτενείς στατιστικές προσαρμογές, άλλοι αστάθμητοι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οφέλη από την κατανάλωση αυγών

Αν σας αρέσουν τα αυγά, αυτή η μελέτη είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική: η τακτική συμπερίληψή τους στη διατροφή σας μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνετε – προσφέροντας παράλληλα μια οικονομική πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν διάφορα θρεπτικά συστατικά στα αυγά που ενδέχεται να εξηγούν αυτό το όφελος, όπως:

Χολίνη: Δομικό στοιχείο της ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη μνήμη.

Λουτεΐνη και Ζεαξανθίνη: Καροτενοειδή που συσσωρεύονται στον εγκεφαλικό ιστό και συνδέονται με καλύτερη γνωστική απόδοση.

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (DHA) και Βιταμίνη B12.

Πώς να εφαρμόσετε τα ευρήματα στη δική σας ρουτίνα

Στοχεύστε σε τουλάχιστον ένα αυγό την εβδομάδα : Η μετάβαση από την παντελή έλλειψη αυγών στην κατανάλωση περίπου ενός αυγού την εβδομάδα, σας τοποθετεί αυτόματα στη ζώνη χαμηλότερου κινδύνου σύμφωνα με τη μελέτη. Στο πλαίσιο των ορίων που εξετάστηκαν, η πιο συχνή κατανάλωση αυγών συνδέθηκε με ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου, χωρίς καμία ένδειξη παρενεργειών.

: Η μετάβαση από την παντελή έλλειψη αυγών στην κατανάλωση περίπου ενός αυγού την εβδομάδα, σας τοποθετεί αυτόματα στη ζώνη χαμηλότερου κινδύνου σύμφωνα με τη μελέτη. Στο πλαίσιο των ορίων που εξετάστηκαν, η πιο συχνή κατανάλωση αυγών συνδέθηκε με ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου, χωρίς καμία ένδειξη παρενεργειών. Βελτιώστε την διατροφή σας συνολικά: Καμία μεμονωμένη τροφή δεν μπορεί να αποτρέψει τη νόσο Αλτσχάιμερ. Συνδυάστε τα αυγά με άφθονα λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια και υγιεινά λίπη. Η τακτική άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος και η κοινωνική δραστηριοποίηση συνδέονται επίσης με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνετε.

