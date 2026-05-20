Ηράκλειο: Συγκίνηση στην πρώτη συναυλία της Ορχήστρας ΑμεΑ του Ωδείου Δήμου

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη συναυλία της Ορχήστρας ΑμεΑ του Ωδείου του Δήμου Ηρακλείου «Σύνθεση Ζωής» η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Σ.Ο.Ν.Κ.Δ.Η. του Δημοτικού Ωδείου το απόγευμα της Δευτέρας 18/5.

Στην κατάμεστη αίθουσα, συγγενείς και φίλοι των μελών της Ορχήστρας απόλαυσαν δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή του Ωδείου και Ειδικού Παιδαγωγού Νίκου Μοσχονά στον οποίο ανήκει και η πρωτοβουλία για την ίδρυση της Ορχήστρας στις αρχές του 2026.

Με στόχο την καλλιέργεια του σεβασμού, της συμπερίληψης, της συνεργασίας και της αρμονίας, η Ορχήστρα «Σύνθεση Ζωής» πραγματοποιεί πρόβες κάθε εβδομάδα καθώς προετοιμάζεται για την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» καθώς και σε άλλα φεστιβάλ του νησιού.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, μιλώντας για την πρωτοβουλία του καθηγητή Νίκου Μοσχονά και του Ωδείου του Δήμου Ηρακλείου, δήλωσε: «Η τέχνη ενώνει και όλοι έχουμε δικαίωμα στη συμμετοχή και στον πολιτισμό. Θερμά συγχαρητήρια στο Νίκο Μοσχονά που με αφοσίωση στηρίζει την Ορχήστρα, στους γονείς των μελών που τα υποστηρίζουν καθώς και στα ίδια τα μέλη της για την προσπάθεια και το ωραίο αποτέλεσμα».

Τα μέλη της Ορχήστρας «Σύνθεση Ζωής» είναι οι Αντώνης Τοχοβίτης, Γιώργος Δαγκωνάκης, Μαρίνος Αμτζάς, Ανδρέας Τυμπακιανάκης, Γιώργος Δασκαλάκης, Ειρήνη Παρασκευαδάκη, Μαρία Λαμποκωνσταντάκη, Ηρώ Κομβοΐτσου, Ορέστης Τσακιράκης, Μαλαματένια Ψαρουδάκη, Νικόλαος Βολιτάκης και Αρετούσα Καλομοιράκη.

