Μικρούτσικος: «Δεν θα γυρνούσα στην τηλεόραση, αν δεν είχα πάθει την καταστροφή»
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος  αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση και ξεκαθάρισε πως αν δεν είχε υποστεί οικονομική καταστροφή δεν θα είχε επιστρέψει ξανά.

«Έχω ολοκληρώσει όλους μου τους κύκλους στην τηλεόραση, με τα μεγαλύτερα ρεκόρ και μια δεκαετία ο πιο πολυσυζητημένος», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Και πρόσθεσε: «Εάν δεν είχα πάθει την καταστροφή, δεν θα γύρναγα στην τηλεόραση. Όταν όμως βρέθηκα και βρίσκομαι σε μια κατάσταση που δεν έχω ούτε ένα ευρώ για να ζήσω, πρέπει να ζήσω. Άρα, λοιπόν, κάνω αυτό. Ξεκινώντας από αυτή τη δύσκολη θέση που το κάνω βιοποριστικά, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου είναι στο ρόλο αυτό που κάνω».

Ανδρέας Μικρούτσικος Τηλεοραση
