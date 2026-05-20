Ένας... Μπάτμαν κάνει βόλτες με rollers και γίνεται viral (βίντεο)

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η εικόνα ενός άνδρα που κάνει βόλτες στο κέντρο της πόλης, ντυμένος Μπάτμαν.

Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, όμως έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βίντεο στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να έχει γίνει viral. Ο «άνθρωπος-νυχτερίδα» έχει καταγραφεί να κινείται με rollers σε Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, αλλά και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο ο συγκεκριμένος Μπάτμαν δεν κυκλοφορεί μόνο τη νύχτα, αλλά και τη μέρα.





Μοιράζει χαμόγελα στον δρόμο και χιουμοριστικά σχόλια στα social media -«Μάλλον το Βatmobile ήταν για αλλαγή λαδιών»



Βέβαια, ο Μπάτμαν της Θεσσαλονίκης δεν έχει σταματήσει τις νυχτερινές βόλτες, σκορπώντας χαμόγελα τόσο στους οδηγούς όσο και στους πεζούς που τον συναντάνε στον δρόμο.





Εκτός από τις στιγμές γέλιου στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια και στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να παραδέχονται ότι τον βλέπουν περισσότερο από την οικογένειά τους, ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούν να... δικαιολογήσουν την επιλογή του να κυκλοφορεί με rolles, πάντα με χιουμοριστικό τρόπο.

«Μάλλον το Βatmobile ήταν για αλλαγή λαδιών», έγραψε ένα χρήστης σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, ενώ ένας άλλος απέδωσε την συγκεκριμένη επιλογή στην αύξηση της τιμής της βενζίνης.

