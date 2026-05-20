Σκηνές τρόμου: Φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου εν κινήσει στη Ναύπακτο (φωτο)

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει, όπως αναφέρει το agriniosite.gr.

Αμέσως σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου και άνοιξαν το καπώ για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί αντίκρισαν ένα πρωτοφανές και σοκαριστικό θέαμα: ένα τεράστιο φίδι είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας πανικό και φόβο.

Image

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.

Image

Ένα απίστευτο περιστατικό που δύσκολα θα ξεχάσουν οι επιβάτες του οχήματος, οι οποίοι στάθηκαν πραγματικά τυχεροί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τρόμος στα Λουτρά Ωραίας Ελένης: Καρχαρίας-γίγαντας 2,5 μέτρων «έκοβε βόλτες» δίπλα στην ακτή!